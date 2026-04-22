W skrócie W pierwszych miesiącach 2026 roku na największych rynkach motoryzacyjnych Europy wzrosła liczba rejestracji samochodów elektrycznych.

Rekordowo wysokie ceny paliwa po blokadzie cieśniny Ormuz skłaniają coraz więcej osób do rezygnacji z aut spalinowych na rzecz elektrycznych.

Dalszy rozwój rynku samochodów elektrycznych zależy od stabilnych regulacji podatkowych, rozbudowy infrastruktury ładowania oraz dostępności ładowania domowego.

Po amerykańsko-izraelskiej agresji na Iran ceny paliw wystrzeliły. Blokada cieśniny Ormuz sprawiła, że w wielu państwach Europy ceny widoczne na pylonach stacji paliw są dziś rekordowo wysokie.

W tej sytuacji osoby, które kupują nowe samochody coraz częściej rezygnują z napędu spalinowego na rzecz elektrycznego.

Elektryfikacja przyspiesza w Europie. Wzrosty nawet o 40 proc.

Z danych stowarzyszenia branżowego E-Mobility Europe wynika, że w pierwszym kwartale liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych zwiększyła się o 29,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, osiągając niemal 560 tys.

W samym marcu wzrost wyniósł aż 51,3 proc., przekraczając 240 tys. rejestracji na 15 europejskich rynkach.

Na największych rynkach, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Polska, sprzedaż wzrosła o ponad 40 proc. W rezultacie samochody elektryczne stanowią już więcej niż jedną piątą wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w regionie. W marcu ich udział w rejestracjach w krajach UE i EFTA wyniósł 21,2 proc. Podobnie wyglądała sytuacja w Wielkiej Brytanii.

Popyt na auta elektryczne zmniejsza zużycie ropy naftowej

Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych prowadzi do spadku ogólnego zużycia ropy naftowej. W ujęciu rocznym może to oznaczać ograniczenie zapotrzebowania na ten surowiec o miliony baryłek, co ma istotne znaczenie również dla bezpieczeństwa energetycznego.

Przyszłość aut elektrycznych zależy od cen paliw?

Zdaniem ekspertów dalszy rozwój rynku samochodów elektrycznych uzależniony jest od kilku istotnych czynników. Szczególnie ważne pozostają stabilne regulacje podatkowe oraz tempo rozbudowy infrastruktury ładowania.

Trzeba też pamiętać, że by komfortowo i tani jeździć samochodem elektrycznym, niezbędny jest dostęp do własnego gniazdka, do którego samochód możemy podłączyć na noc. Ładowanie na publicznych, komercyjnych stacjach ładowania prądem stałym jest drogie, a w polskich warunkach często trwa nawet godzinę.

