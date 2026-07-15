W skrócie Problemy z dostępnością paliw w Rosji wywołane atakami na infrastrukturę energetyczną skłoniły kierowców do zwiększonego zainteresowania samochodami elektrycznymi.

Rosyjscy dealerzy chińskich aut odnotowują gwałtowny wzrost sprzedaży, która w niektórych salonach skoczyła z kilku sztuk miesięcznie do kilku pojazdów dziennie.

Poza elektrykami coraz większą popularnością wśród rosyjskich kierowców cieszą się instalacje gazowe, których montaż w ostatnich miesiącach wzrósł o około 35 procent.

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Za brakami stoją nasilające się ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, które w ostatnich tygodniach ograniczyły dostawy benzyny i oleju napędowego, wymuszając restrykcje w większości regionów. Ceny detaliczne benzyny w niektórych rejonach wzrosły do jednych z najwyższych poziomów w Europie. Rozległe odległości, surowy klimat i skromna sieć ładowarek dotąd hamowały rosyjski rynek elektryków, ale narastające kłopoty z paliwem zaczynają zmieniać sytuację i podejście rosyjskich kierowców.

O ile wzrosła sprzedaż aut elektrycznych w Rosji?

Salon EN Cars, specjalizujący się w chińskich markach, sprzedaje obecnie dwa do trzech elektryków dziennie, podczas gdy jeszcze kilka tygodni wcześniej było to dwa do trzech miesięcznie. Jak przekazał agencji Reuters założyciel firmy Jewgienij Zabielin, odkąd sytuacja z paliwem się skomplikowała, popyt wzrósł wielokrotnie, a zainteresowanie rośnie zarówno w segmencie budżetowym, jak i premium.

Skala pozostaje jednak niewielka. Jak tłumaczy Siergiej Udałow, dyrektor wykonawczy agencji analitycznej Autostat, sprzedaż elektryków i hybryd plug-in rośnie, ale wciąż jest niska, bo producenci i importerzy nie byli przygotowani na kryzys paliwowy i nie mają wystarczających zapasów. Jego zdaniem, jeśli kryzys się utrzyma, sprzedaż w najbliższym czasie znacząco wzrośnie, a głównym beneficjentem będą Chiny.

Które marki samochodów elektrycznych sprzedają się w Rosji najlepiej?

Według Autostatu najlepiej sprzedające się marki elektryków i hybryd w Rosji to chińscy producenci - Geely, Dongfeng, GAC i Chery. Najpopularniejszym modelem produkowanym w Rosji jest Evolute, powstający z zestawów montażowych dostarczanych przez Dongfenga. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku sprzedano około 24,6 tys. nowych hybryd plug-in, o 125 proc. więcej rok do roku, a sprzedaż nowych aut w pełni elektrycznych wzrosła o 19 proc., do 4,46 tys. sztuk.

Sprzedaż przyspieszyła jeszcze w czerwcu. W jednym z tygodni zarejestrowano 1 754 nowe hybrydy plug-in, niemal o jedną trzecią więcej niż tydzień wcześniej i blisko 50 proc. powyżej średniego tegorocznego tempa. Liczba stacji ładowania w Rosji wzrosła w ciągu roku o 20 proc., choć elektryki i hybrydy plug-in odpowiadały w ubiegłym roku za jedynie 4,3 proc. całej sprzedaży aut.

Jak wygląda życie z autem na prąd podczas kryzysu paliwowego?

Najlepiej oddają to relacje samych kierowców. Oksana Jasinskaja, 36-letnia inżynier dojeżdżająca do pracy w Moskwie, opisała, jak mija długą kolejkę aut czekających na otwarcie stacji i wjeżdża na puste stanowisko ładowania. To właśnie kolejki przesądziły o zakupie - jak przyznała, wcześniej nigdy nie rozważali z mężem elektryka.

Auto kupiła używane, od emeryta, który trzymał je głównie w garażu, przechowując na dachu słoiki z ogórkami. Koszt jej dojazdów spadł o około 80 proc., a rodzina rozważa wymianę drugiego samochodu na hybrydę, bo bez trudu naładują ją w domu pod miastem.

Rośnie też popularność innego rozwiązania - coraz więcej Rosjan montuje w autach instalacje pozwalające przejść z benzyny i oleju napędowego na tańszy i łatwiej dostępny gaz. Według krajowego stowarzyszenia paliw gazowych, cytowanego przez dziennik "Izwiestia", wykorzystanie takich instalacji wzrosło o 35 proc.

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