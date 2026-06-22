Podłączają samochody do prądu, ale ich nie ładują. Wprost przeciwnie

Spis treści: Samochody elektryczne stały się domowymi magazynami energii Niższe rachunki za prąd dzięki energii z akumulatorów Jakie są hamulce dla rozwoju systemu? Samochód elektryczny może pełnić więcej niż jedną funkcję

Większość właścicieli aut elektrycznych po powrocie do domu podłącza samochód do ładowarki, aby uzupełnić energię zużytą podczas jazdy. Na niewielkim osiedlu w Szwecji sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Samochody elektryczne stały się domowymi magazynami energii

Mieszkańcy podłączają swoje pojazdy do specjalnej instalacji, która pozwala wykorzystywać energię zgromadzoną w akumulatorach samochodów do zasilania mieszkań. Gdy zapotrzebowanie na prąd rośnie, energia nie płynie wyłącznie z sieci energetycznej. Część potrzeb pokrywają właśnie samochody stojące na parkingach.

Rozwiązanie opiera się na technologii Vehicle-to-Grid (V2G) umożliwiającej dwukierunkowy przepływ energii. Dzięki temu auto może nie tylko pobierać prąd podczas ładowania, ale również go oddawać do sieci.

Kluczem w tym rozwiązaniu jest inteligentna, dwukierunkowa ładowarka. Oprogramowanie sterujące dba o ładowanie akumulatorów samochodowych poza godzinami szczytu, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną w mieszkaniach jest niskie, natomiast w godzinach szczytu prąd płynie w drugim kierunku, zasilając domowe urządzenia czy oświetlenie z samochodowego akumulatora.

Niższe rachunki za prąd dzięki energii z akumulatorów

Korzyścią dla mieszkańców są niższe opłaty za energię elektryczną. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest większa stabilność lokalnego systemu energetycznego.

Gdy wiele gospodarstw jednocześnie zużywa duże ilości energii, samochody elektryczne pełnią rolę mobilnych magazynów, wspierających pracę infrastruktury.

Kluczem do działania systemu jest inteligentna, dwukierunkowa ładowarka AFP

Realizowany na małym osiedlu na obrzeżach Hudiksvall w Szwecji projekt jest na razie pilotażem w którym uczestniczy spółdzielnia mieszkaniowa, Volkswagen i szwedzki dostawca energii, firma Vattenfall. Jego celem jest pokazanie, że technologia V2G może działać w skali całego kompleksu mieszkaniowego.

Jakie są hamulce dla rozwoju systemu?

Przede wszystkim niezbędne jest dalsze upowszechnianie samochodów elektrycznych. Po drugie, muszą one być wyposażone w funkcję V2G, nie jest to dziś rozwiązanie powszechne. Po trzecie, niezbędna jest inteligentna, a przez to droga ładowarka. I na koniec - rozwiązanie musi być wspierane przez firmę energetyczną, która dostarcza energię.

Samochód elektryczny może pełnić więcej niż jedną funkcję

Niestabilność sieci jest problemem również w Polsce. W lecie produkcja energii z OZE jest już na tak wysokim poziomie, że w słoneczne i wietrzne dni prądu jest za dużo i nie ma go gdzie przechować. W efekcie instalacje domowe są wyłączane i nie przynoszą zysku właścicielom.

Rozwiązaniem tego problemu jest inwestycja w domowy magazyn energii, ale jest to duży wydatek, sięgający kilkudziesięciu tysięcy zł. Natomiast samochody elektryczne mają baterie o pojemności od 50 do nawet 110 kWh, tymczasem dziennie zużycie prądu w gospodarstwie domowych wynosi od 10 do 25 kWh (w zależności od liczby domowników i tego, czy mamy do czynienia z mieszkaniem czy domem).

Samochody elektryczne mogą więc pełnić ważną rolę stabilizującą infrastrukturę energetyczną, chociaż obecnie w naszym kraju





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