Opracowali rewolucyjny akumulator i już testują go na drodze. Co zmienia?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Stellantis rozpoczął testy drogowe samochodu z bateriami półprzewodnikowymi. To nowa technologia, która może stanowić rewolucję na rynku samochodów elektrycznych.

Moduł akumulatora półprzewodnikowego Stellantis ze stałym elektrolitem, metalowa obudowa, widoczne złącza.
Stellantis rozpoczyna testy drogowe akumulatora ze stałym elektrolitemmateriały prasowe

W skrócie

  • Stellantis rozpoczął testy drogowe samochodu z akumulatorem półprzewodnikowym, co może wpłynąć na zmiany technologiczne na rynku pojazdów elektrycznych.
  • Opracowane ogniwa FEST oferują wyższą gęstość energii, szybsze ładowanie oraz działają w szerokim zakresie temperatur.
  • Akumulator wykorzystujący nową technologię został zamontowany w Dodge Charger Daytona i poddawany jest testom w warunkach rzeczywistych.
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Stellantis pracuje nad akumulatorem półprzewodnikowym wraz z firmą Factorial Energy. W zeszłym roku opracowano ogniwa akumulatorowe ze stałym elektrolitem o nazwie FEST (Factorial Electrolyte System Technology), na który ma bazować nowa bateria.

Czym wyróżniają się akumulatory ze stałym elektrolitem?

Akumulatory ze stałym elektrolitem oferują wyższą gęstość energii i szybsze ładowanie niż klasyczne baterie litowo-jonowe. Opracowane przez Factorial ogniwa FEST o pojemności 77 Ah wykazały gęstość energii na poziomie 375 Wh/kg po ponad 600 cyklach.

Ogniwa tego typu umożliwiają również wyraźne skrócenie czasu ładowania; ładowanie z 15 do 90 proc. w temperaturze pokojowej w czasie testów laboratoryjnych trwało tylko 18 minut. Ponadto ogniwa FEST zapewniają wysoką moc wyjściową i szybkość rozładowania do 4°C, dzięki czemu są predystynowane do stosowania w samochodach elektrycznych.

Duże znaczenie ma również szeroki zakres temperatur, w których nowe ogniwa się sprawdzają. Opracowany przez Factorial elektrolit nowego typu pozwala akumulatorowi działać w temperaturach od -30° do 45°C.

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Testy laboratoryjne zakończone. Czas na testy drogowe

Po serii testów laboratoryjnych wykorzystujący nową technologię akumulator został zamontowany w samochodzie. Jako platforma testowa służy Dodge Charger Daytona. Model ten zbudowano na platformie koncernu Stellantis o nazwie STLA Large, które jest przeznaczona dla samochodów o większych rozmiarach.

Jasnoszary sportowy samochód z widocznym napisem „Solid State Battery” na drzwiach jedzie asfaltową drogą, otoczony przez drzewa i promienie zachodzącego słońca.
Dodge Charger Daytona, który służy jako platforma testowamateriały prasowe

Podczas testów drogowych będzie sprawdzana wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność pakietu akumulatorowego w realnych warunkach. Testy mogą ujawnić problemy, których nie widać w laboratorium. Wykażą, czy akumulator działa stabilnie w zmiennych temperaturach, przy różnych obciążeniach, podczas szybkiego ładowania i w codziennym użytkowaniu.

To ważny krok w kierunku rozpoczęcia produkcji seryjnej.

Rozwój akumulatorów to sztuka znajdowania równowagi. Nie wystarczy zoptymalizowanie jednego parametru. Potrzebujemy systemu, który zapewni rzeczywiste korzyści w rzeczywistym pojeździe
Ned Curic, dyrektor ds. inżynierii i technologii w Stellantis.

Co istotne, ogniwa w technologii FEST wykazują dużą kompatybilność z procesami produkcji akumulatorów litowo-jonowych, co jest kluczowe do skalowania tej technologii.

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