W skrócie Stellantis rozpoczął testy drogowe samochodu z akumulatorem półprzewodnikowym, co może wpłynąć na zmiany technologiczne na rynku pojazdów elektrycznych.

Opracowane ogniwa FEST oferują wyższą gęstość energii, szybsze ładowanie oraz działają w szerokim zakresie temperatur.

Akumulator wykorzystujący nową technologię został zamontowany w Dodge Charger Daytona i poddawany jest testom w warunkach rzeczywistych.

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Stellantis pracuje nad akumulatorem półprzewodnikowym wraz z firmą Factorial Energy. W zeszłym roku opracowano ogniwa akumulatorowe ze stałym elektrolitem o nazwie FEST (Factorial Electrolyte System Technology), na który ma bazować nowa bateria.

Czym wyróżniają się akumulatory ze stałym elektrolitem?

Akumulatory ze stałym elektrolitem oferują wyższą gęstość energii i szybsze ładowanie niż klasyczne baterie litowo-jonowe. Opracowane przez Factorial ogniwa FEST o pojemności 77 Ah wykazały gęstość energii na poziomie 375 Wh/kg po ponad 600 cyklach.

Ogniwa tego typu umożliwiają również wyraźne skrócenie czasu ładowania; ładowanie z 15 do 90 proc. w temperaturze pokojowej w czasie testów laboratoryjnych trwało tylko 18 minut. Ponadto ogniwa FEST zapewniają wysoką moc wyjściową i szybkość rozładowania do 4°C, dzięki czemu są predystynowane do stosowania w samochodach elektrycznych.

Duże znaczenie ma również szeroki zakres temperatur, w których nowe ogniwa się sprawdzają. Opracowany przez Factorial elektrolit nowego typu pozwala akumulatorowi działać w temperaturach od -30° do 45°C.

Testy laboratoryjne zakończone. Czas na testy drogowe

Po serii testów laboratoryjnych wykorzystujący nową technologię akumulator został zamontowany w samochodzie. Jako platforma testowa służy Dodge Charger Daytona. Model ten zbudowano na platformie koncernu Stellantis o nazwie STLA Large, które jest przeznaczona dla samochodów o większych rozmiarach.

Dodge Charger Daytona, który służy jako platforma testowa materiały prasowe

Podczas testów drogowych będzie sprawdzana wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność pakietu akumulatorowego w realnych warunkach. Testy mogą ujawnić problemy, których nie widać w laboratorium. Wykażą, czy akumulator działa stabilnie w zmiennych temperaturach, przy różnych obciążeniach, podczas szybkiego ładowania i w codziennym użytkowaniu.

To ważny krok w kierunku rozpoczęcia produkcji seryjnej.

Rozwój akumulatorów to sztuka znajdowania równowagi. Nie wystarczy zoptymalizowanie jednego parametru. Potrzebujemy systemu, który zapewni rzeczywiste korzyści w rzeczywistym pojeździe

Co istotne, ogniwa w technologii FEST wykazują dużą kompatybilność z procesami produkcji akumulatorów litowo-jonowych, co jest kluczowe do skalowania tej technologii.

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