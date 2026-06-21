W skrócie Chiny zdecydowały się na wprowadzenie przepisów ograniczających rozmiary i masę samochodów elektrycznych, aby producenci skupili się na poprawie efektywności zamiast zwiększania pojemności akumulatorów.

Nowe regulacje nakładają limity zużycia energii na auta elektryczne i uniemożliwiają produkcję modeli niespełniających wymaganych norm.

Wdrożenie wymagań dotyczących wydajności i mniejszej masy pojazdów wiąże się z wysokimi kosztami dla producentów oraz ryzykiem spowolnienia wprowadzania nowych modeli na rynek.

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W ostatnich latach światowy rynek motoryzacyjny przeszedł wyraźną transformację - auta stały się większe, bardziej rozbudowane i przede wszystkim dużo cięższe, niż wcześniej. To z kolei doprowadziło do wielu problemów, z którymi coraz częściej mierzą się duże miasta. Rosnąca masa pojazdów drastycznie obniża bezpieczeństwo na drogach, niszczy infrastrukturę oraz generuje ukryte koszty ekologiczne.

Dobrym przykładem są Chiny, które od pewnego czasu mierzą się z problemem nadmiernej masy pojazdów. Według danych przytoczonych przez państwową telewizję CCTV przeciętny samochód osobowy w Chinach ważył w 2024 roku 1704 kg. To wynik o około jedną trzecią wyższy niż w 2012 roku.

Większy zasięg elektryka oznacza większą masę

Jednym z głównych źródeł problemu są akumulatory stosowane w coraz popularniejszych modelach elektrycznych. W pogoni za wydłużeniem zasięgu producenci zaczęli montować baterie o znacznie większej pojemności. Niektóre chińskie modele są dziś reklamowane możliwością przejechania nawet 700 kilometrów na jednym ładowaniu.

Według ekspertów osiągnięcie takich parametrów może wymagać zastosowania akumulatorów ważących nawet 800 kilogramów. Skala tego zjawiska w Chinach ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie tam produkuje się najwięcej samochodów elektrycznych. Według danych opublikowanych przez Centrum Badań nad Energią Słoneczną i Wodorem - w Chinach jeździ nawet 26 milionów samochodów wyposażonych w ciężkie baterie.

Pekin zmienia kierunek. Wydajność ponad pojemność

Nie dziwi zatem, że chińskie władze postanowiły odpowiedzieć na niepokojący trend nowymi regulacjami. Jak poinformował Bloomberg - Państwo Środka postanowiło wprowadzić nowy standard zużycia energii dla samochodów elektrycznych. Przepisy określają limity efektywności energetycznej, których producenci muszą przestrzegać.

Dla pojazdów elektrycznych ważących około dwóch ton ustalono maksymalne zużycie energii na poziomie 15,1 kWh na 100 kilometrów według chińskiego cyklu CLTC. Oznacza to zaostrzenie wymagań o około 11 proc. względem wcześniejszych norm. Modele niespełniające nowych wymogów nie mogą być produkowane, sprzedawane ani rejestrowane.

Nowe regulacje to większe koszty dla producentów

Nowe regulacje mają przesunąć punkt ciężkości z prostego zwiększania pojemności baterii na poprawę wydajności całego układu. Coraz większego znaczenia nabierają aerodynamika, lżejsze materiały konstrukcyjne oraz optymalizacja układów napędowych. Według założeń, przy zachowaniu tej samej pojemności akumulatora średni zasięg aut elektrycznych może wzrosnąć o około 7 proc.

Wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm może jednak stanowić istotne wyzwanie dla producentów. Opracowanie wydajniejszych układów napędowych, lżejszych konstrukcji oraz bardziej zaawansowanych technologicznie baterii wiąże się z bardzo wysokimi kosztami badań i rozwoju. Dla wielu firm oznacza to konieczność dużych inwestycji, które nie zawsze przekładają się na szybki zwrot.

Eksperci zaznaczają także, że presja na jednoczesne zwiększanie efektywności, obniżanie masy i utrzymanie konkurencyjnej ceny pojazdów może spowolnić tempo wprowadzania nowych modeli na rynek i zwiększyć ryzyko finansowe, szczególnie w przypadku mniejszych producentów.

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