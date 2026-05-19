W skrócie Niemiecki program dopłat obejmuje pojazdy elektryczne i zelektryfikowane, zakładając budżet 3 miliardów euro do 2029 roku oraz wsparcie do 800 tysięcy samochodów.

Wysokość dopłaty zależy od dochodów i liczby dzieci w gospodarstwie domowym, a na maksymalną kwotę 6000 euro mogą liczyć rodziny z dochodem do 45 tysięcy euro i dwojgiem dzieci.

Dopłaty przysługują wyłącznie na nowe samochody zarejestrowane od 2026 roku, a osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać wsparcie wyłącznie przy rejestracji pojazdu prywatnie.

Niemcy oficjalnie rozpoczęły nabór wniosków w ramach nowego programu dopłat do pojazdów elektrycznych. To jednocześnie kolejna próba pobudzenia rynku aut bezemisyjnych w Niemczech. Zasady obecnego programu różnią się od wcześniejszych założeń, a najważniejszą zmianą jest powiązanie wysokości dopłaty z dochodami gospodarstwa domowego oraz liczbą dzieci.

Nawet 6 tys. euro dopłaty do nowego auta elektrycznego

W przypadku samochodów elektrycznych wysokość wsparcia wynosi od 3 do 6 tys. euro. Mniejsze dopłaty przewidziano dla hybryd plug-in i pojazdów z tzw. range extenderem, czyli modeli napędzanych silnikiem elektrycznym ze wsparciem silnika spalinowego pełniącego funkcję generatora prądu ładującego baterię. W ich przypadku można otrzymać od 1500 do 4500 euro. Maksymalne wsparcie przewidziano dla gospodarstw domowych osiągających roczny dochód podlegający opodatkowaniu poniżej 45 tys. euro i wychowujących co najmniej dwoje małoletnich dzieci.

Program przewiduje również dolne progi wsparcia dla rodzin o wyższych dochodach. Gospodarstwa z dwójką dzieci i dochodem do 90 tys. euro nadal mogą liczyć na dopłatę w wysokości 3 tys. euro przy zakupie auta elektrycznego. Natomiast dla hybryd plug-in oraz modeli z systemem zwiększającym zasięg - 1500 euro. Dodatkowo przewidziano podwyższenie dopłaty o 500 euro na każde dziecko, maksymalnie dla dwójki dzieci.

Z programu wyłączono samochody używane, auta wcześniej rejestrowane przez dealerów oraz pojazdy demonstracyjne. Dopłaty dotyczą wyłącznie nowych samochodów rejestrowanych po raz pierwszy. Co istotne, obecnie nie wprowadzono limitu ceny pojazdu ani wymogu dotyczącego udziału krajowej produkcji.

Ograniczenia dla osób prowadzonych działalność gospodarczą

Wnioski o dofinansowanie można składać dopiero po rejestracji samochodu. Program działa jednak z mocą wsteczną dla aut zarejestrowanych od 1 stycznia 2026 roku. Niemieckie Ministerstwo Środowiska szacuje, że przepisy mogą objąć około 50 tys. prywatnych pojazdów dostarczonych już w tym roku. Na złożenie dokumentów przewidziano maksymalnie 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji auta.

Resort wyjaśnił również, że dwie osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym mogą niezależnie ubiegać się o wsparcie, jeśli każda z nich kupi kwalifikujący się pojazd w czasie obowiązywania programu, czyli w latach 2026-2029. Ograniczenia dotyczą natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku dopłata będzie możliwa tylko wtedy, gdy samochód zostanie zarejestrowany prywatnie i nie trafi do majątku firmy.

Niemiecki rząd zaznacza jednocześnie, że funkcjonowanie programu zależy od dostępności środków. Jeśli zainteresowanie okaże się większe od zakładanego, budżet może zostać wyczerpany przed 2029 rokiem, a nabór zakończy się wcześniej.

