W skrócie Kradzieże kabli z publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych stają się coraz większym problemem także w Polsce.

Operatorzy stacji wdrażają dodatkowe zabezpieczenia i apelują do władz o zmiany w przepisach oraz zwiększenie kontroli punktów skupu złomu.

Skala kradzieży rośnie w wielu krajach, a przypadki odnotowano już niemal we wszystkich województwach w Polsce.

Rozwój elektromobilności to nie tylko rozbudowa sieci ładowarek i rosnąca liczba pojazdów elektrycznych na drogach, lecz także nowe wyzwania związane z ochroną infrastruktury. Jednym z nich są kradzieże kabli do ładowania, które coraz rzadziej mają charakter incydentalny, a coraz częściej przybierają formę powtarzalnego procederu.

Przewody, zwłaszcza te wykorzystywane w szybkich ładowarkach prądu stałego, zawierają duże ilości miedzi, co czyni je atrakcyjnym celem dla osób zajmujących się ich nielegalnym pozyskiwaniem. W praktyce oznacza to, że elementy infrastruktury stworzonej z myślą o obsłudze rosnącej floty pojazdów elektrycznych stają się obiektem kradzieży. Same kable - ze względu na swoją konstrukcję oraz wartość surowca - mogą osiągać na czarnym rynku ceny sięgające kilku tysięcy złotych.

Od Stanów Zjednoczonych po Europę. Kable łupem złodziei

Pierwsze doniesienia o narastającej liczbie kradzieży kabli pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Jak informowała stacja NBC4 w 2022 roku, większość takich zdarzeń miała miejsce przy publicznych stacjach ładowania, gdzie kierowcy pozostawiali pojazdy na noc. Z czasem odnotowano również bardziej zuchwałe przypadki - sprawcy przecinali przewody sekatorami nawet wtedy, gdy samochody ładowały się w prywatnych garażach lub na podjazdach posesji.

Obecnie podobne incydenty występują w wielu krajach na różnych kontynentach. Operatorzy infrastruktury wskazują, że problem ma charakter narastający, a generowane straty wykraczają poza wartość skradzionych kabli. Obejmują one również koszty naprawy uszkodzonych stacji oraz ich czasowe wyłączenie z eksploatacji. W niektórych przypadkach pojedyncze zdarzenia powodują szkody sięgające kilku tysięcy euro.

Tysiące kradzieży rocznie. Złodzieje nie wybrzydzają

W Europie problem również narasta. Przykłady z Niemiec pokazują, że w przypadku jednego operatora może dochodzić do setek, a nawet tysięcy kradzieży rocznie. Uszkodzenia obejmują zarówno kable, jak i elementy samych ładowarek, co znacząco zwiększa koszty utrzymania infrastruktury.

Niestety, problem kradzieży kabli do ładowarek dotyka również Polski. Jak wynika z informacji przekazanych przez RMF, przypadki obcinania przewodów odnotowano już niemal we wszystkich województwach. We Wrocławiu aż 10 z 11 skontrolowanych stacji ładowania zostało pozbawionych kabli, natomiast na Śląsku sprawcy regularnie niszczą ładowarki zlokalizowane przy popularnych marketach. Skala tego procederu wyraźnie rośnie i obejmuje coraz większą liczbę lokalizacji o dużym natężeniu ruchu. Co więcej - polscy złodzieje nie szukają nawet intratnego rynku zbytu. Ukradzione kable najczęściej trafiają po prostu do skupu złomu.

Operatorzy stacji ładowania z ważnym apelem do władz

W odpowiedzi na rosnącą liczbę kradzieży operatorzy stacji ładowania wdrażają dodatkowe zabezpieczenia oraz apelują o zmiany systemowe. W Stanach Zjednoczonych firmy takie jak Electrify America, Tesla i ChargePoint wzmacniają przewody wytrzymalszymi osłonami, instalują rozbudowane systemy monitoringu oraz współpracują z punktami recyklingu w celu identyfikacji i śledzenia skradzionej miedzi. W Niemczech operator EnBW koncentruje się na poprawie oświetlenia, rozbudowie systemów kamer oraz wdrażaniu oprogramowania wykrywającego nagłe przerwy w dostawie prądu.

Wśród proponowanych działań pojawiają się postulaty zaostrzenia przepisów oraz zwiększenia kontroli w punktach skupu złomu, gdzie mogą trafiać skradzione przewody. Rozważane jest także uznanie elementów stacji ładowania za część infrastruktury energetycznej, co pozwoliłoby na stosowanie surowszych sankcji wobec sprawców tego typu przestępstw.

