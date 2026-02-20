W skrócie Przemysł motoryzacyjny w Europie zmaga się z problemami i zamykaniem zakładów, jednak branża recyklingu samochodów elektrycznych odnotowuje wzrost.

Eksperci przewidują gwałtowny wzrost liczby złomowanych samochodów elektrycznych po 2030 roku, a wartość globalnego rynku recyklingu akumulatorów ma wzrosnąć do 70 miliardów dolarów w 2040 roku.

Producenci samochodów uruchamiają nowe centra demontażu pojazdów, a postępująca automatyzacja procesów ma obniżyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo demontażu aut elektrycznych.

Chociaż elektromobilność nie rozwija się w takim tempie, w jakim zakładano jeszcze kilka lat temu, to samochodów elektrycznych systematycznie na drogach przybywa. Wszystko wskazuje jednak na to, że ich cykl życia będzie znacznie krótszy niż samochodów spalinowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest oczywiście postępująca degradacja baterii, czyli najdroższego elementu w samochodzie elektrycznym, którego nie opłaca się wymieniać.

Nadchodzi fala wycofanych z ruchu samochodów elektrycznych

A to oznacza, że już wkrótce będziemy musieli sobie poradzić z prawdziwą falą wycofanych z eksploatacji samochodów na prąd. Czasu, by się przygotować na jej nadejście nie ma dużo. Eksperci przewidują, że gwałtowny wzrost liczby złomowanych samochodów elektrycznych nastąpi po 2030 roku.

Firma konsultingowa McKinsery & Co podała niedawno, że globalny rynek recylingu akumulatorów w 2025 roku był wart 2,5 mld dolarów, ale w najbliższych latach czeka go gwałtowny wzrost. W efekcie w 2040 roku ma być wart 70 miliardów dolarów, czyli 28 razy więcej niż obecnie.

Producenci samochodów już podejmują odpowiednie kroki, by być przygotowanym na ten gwałtowny wzrost liczby złomowanych samochodów elektrycznych. Nie jest to zresztą tylko ich dobra wola, Unia Europejska przygotowała już odpowiednie przepisy w tej sprawie.

Zakładają one, że do 2030 roku recyclingowi ma podlegać 70 procent akumulatorów opartych na licie, ponadto wymagane jest, by 25 proc. surowców wykorzystywanych do produkcji baterii w nowych samochodach pochodziło z recylingu, co ma zmniejszyć uzależnienie Europy od dostaw metali ziem rzadkich z Chin.

Same Chiny zresztą również mają własne regulacje prawne, funkcjonuje tam coś w rodzaju paszportu akumulatora, co umożliwia śledzenie jego całego cyklu życia i na koniec odzyskanie przez producenta.

Firmy motoryzacyjne zajmą się i produkcją i recylingiem

Nowością jest uruchamianie przez producentów samochodów specjalnych zakładów, w których samochody (nie tylko elektryczne) będą rozbierane na części i poddawane recylingowi. Np. Volkswagen uruchomił w Zwickau specjalne centrum demontażu pojazdów i chce tam do 2030 roku rozbierać na części 15 tys. samochodów rocznie.

Renault zakupiło firmę Indra Automobile Recycling, BMW podpisało umowę z firmą PreZero, a Toyota, która ma już w Wielkiej Brytanii jeden zakład demontażu pojazdów, ogłosiła, że drugie tego typu przedsięwzięcie zostanie uruchomione w Wałbrzychu. Plan zakłada, że będzie tam demontowanych 20 tys. samochodów rocznie.

Demontaż samochodów elektrycznych jest niebezpieczny i drogi

Warto zauważyć, że demontaż samochodów elektrycznych to proces znacznie bardziej skomplikowany i bardziej niebezpieczny, a przez to droższy niż złomowanie samochodów spalinowych. Sposobem na obniżenie kosztów jest automatyzacja procesów, dzięki której na niebezpieczeństwo porażenia prądem nie będą narażali się ludzie.

Taką technologię rozwija luksemburska np. firma R3 Robotics, która współpracuje już m.in. z Jaguarem i Hyundaiem. Produkuje ona gotowe linie demontażowe, które mogą uruchomić w swoich zakładach producenci samochodów. Obecnie zautomatyzowano proces demontażu baterii, ale firma pracuje nad rozwinięciem technologii na całe auta, czyli również elementy przeniesienia napędów, silniki elektryczne czy elektronikę mocy. Docelowo automatycznie mają być demontowane całe samochody.

Rozwój elektromobilności wymusza więc na producentach diametralną zmianę podejścia. Samochód nie wystarczy wyprodukować i sprzedać. Teraz będzie go trzeba również zutylizować.

