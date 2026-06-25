Spis treści: Samochody Tesli wciąż najchętniej kupowane Skoda Elroq i Renault 5 E-Tech zaskoczyły rynek Nie wszystkie modele cieszą się popularnością Mercedes CLA wystrzelił ze sprzedażą Hybrydy plug-in nadal popularne. Chińczycy rządzą Volvo XC60 liderem wśród hybryd plug-in premium

Według wstępnych danych firmy analitycznej Dataforce, obejmujących 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii, w maju zarejestrowano 261 933 samochody elektryczne, co oznacza wzrost o 38,5 proc. względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Samochody Tesli wciąż najchętniej kupowane

Niewiele gorzej wygląda wynik liczony od początku roku. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy kupiono 1 239 458 aut elektrycznych, czyli o 30,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najpopularniejszym modelem pozostaje Tesla Model Y. W samym maju znalazła 17 183 nabywców, poprawiając wynik sprzed roku o 68,3 proc. Od początku roku sprzedaż tego modelu przekroczyła już 76 tys. egzemplarzy. Drugie miejsce zajmuje Tesla Model 3 z wynikiem 38 893 aut po pięciu miesiącach i wzrostem o 31 proc.

Skoda Elroq i Renault 5 E-Tech zaskoczyły rynek

Jednym z największych wygranych tego roku jest Skoda Elroq. Ten elektryczny kompaktowy SUV osiągnął sprzedaż 48 461 egzemplarzy (od stycznia do maja), notując wzrost o ponad 100 proc. rok do roku. To dało mu drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych samochodów elektrycznych w Europie.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również Renault 5 E-Tech. Francuski model segmentu B sprzedał się w liczbie 36 513 sztuk, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 35,2 proc.

Pierszą "piątkę" zestawienia najchętniej kupowanych samochodów elektrycznych uzupełniły Volkswagen ID.3 oraz Skoda Enyaq.

Na uwagę zasługuje również chiński Leapmotor T03. Jeszcze rok temu był modelem niszowym, a dziś skumulowana sprzedaż od początku roku przekroczyła 26 tys. egzemplarzy. Oznacza to wzrost o ponad 465 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Nie wszystkie modele cieszą się popularnością

Chociaż sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie to nie wszystkie modele mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Volkswagen ID.4 w ciągu pięciu miesięcy zanotował spadek sprzedaży o 7,1 proc., a ID.7 - aż o 22 proc.

Ciekawostką jest pojawienie się w zestawieniu Toyoty C-HR+, która w maju osiągnęła sprzedaż 4528 egzemplarzy. To debiut tego modelu w zestawieniu, w zeszłym roku nie był jeszcze dostępny w sprzedaży.

Mercedes CLA wystrzelił ze sprzedażą

W segmencie elektrycznych samochodów premium największą sensacją jest Mercedes CLA. Od początku roku sprzedaż modelu osiągnęła 26 593 egzemplarze. Dla porównania rok wcześniej było ich zaledwie 365. Oznacza to wzrost przekraczający 7100 proc.

Drugie miejsce zajmuje BMW iX1 z wynikiem 26 469 aut. W czołówce znajdują się również Volvo EX30, Audi Q4 e-tron oraz Volvo EX40. Bardzo mocny wzrost zanotowało także BMW iX3, którego sprzedaż wzrosła o 268 proc. rok do roku.

Hybrydy plug-in nadal popularne. Chińczycy rządzą

Rośnie także zainteresowanie hybrydami plug-in. W maju sprzedano 121 741 takich samochodów, czyli o 15,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku sprzedaż osiągnęła poziom 595 742 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 26,2 proc.

Najlepiej sprzedającą się hybrydą plug-in w Europie pozostaje BYD Seal U. W pierwszych pięciu miesiącach roku chiński SUV znalazł 36 599 nabywców. Tuż za nim uplasował się Jaecoo 7 z wynikiem 27 121 egzemplarzy i wzrostem sprzedaży o niemal 280 proc.

Wysokie miejsca zajmują także Volkswagen Tiguan, Volvo XC60 oraz kolejny model chińskiej marki BYD - Atto 2. Ten ostatni pojawił się na rynku stosunkowo niedawno, a już przekroczył poziom 21 tys. sprzedanych egzemplarzy od początku roku.

Volvo XC60 liderem wśród hybryd plug-in premium

W klasie premium pierwsze miejsce utrzymuje Volvo XC60. Od stycznia do maja model sprzedał się w liczbie 21 755 sztuk. Drugie miejsce zajmuje Mercedes GLC, który poprawił wynik o 47,6 proc., a trzecie - BMW X1.

Jednym z największych zwycięzców segmentu jest Audi A5. Sprzedaż hybrydowej wersji modelu wzrosła od początku roku o ponad 3000 proc., osiągając poziom 10 683 egzemplarzy. Wyraźnie rośnie także BMW X3, które poprawiło wynik o 62,5 proc.

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