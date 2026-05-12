W skrócie Choć tempo transformacji europejskiej motoryzacji wyraźnie spadło, środki wydawane na elektromobilność nadal są bardzo duże.

Do tej pory Europa przeznaczyła około 200 miliardów euro na rozwój baterii, fabryk aut elektrycznych oraz infrastruktury ładowania.

Niemcy odpowiadają za prawie jedną czwartą wszystkich wydatków, a przyszłość elektromobilności w Europie wzbudza coraz więcej dyskusji i wątpliwości.

Europejska rewolucja związana z elektromobilnością wyraźnie straciła impet. Najwięksi producenci coraz częściej ograniczają ambitne plany dotyczące samochodów elektrycznych i ostrożniej podchodzą do kolejnych inwestycji. Mimo to skala wydatków poniesionych przez Europę na transformację motoryzacji pozostaje imponująca.

Europa wydała 200 miliardów euro na rozwój elektromobilności

Jak wynika z danych przedstawionych przez serwis Automotive News Europe, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcaria zainwestowały już blisko 200 miliardów euro w rozwój ekosystemu pojazdów elektrycznych. Największa część tej kwoty została przeznaczona na sektor akumulatorów - dotychczas wydano na ten cel około 109 miliardów euro. Baterie są dziś uznawane za kluczowy element rynku elektromobilności i fundament dalszego rozwoju branży.

Nie jest tajemnicą, że inwestując w produkcję akumulatorów, Europa stara się ograniczyć swoją zależność od azjatyckich producentów, przede wszystkim z Chin. Europejskie zakłady dostarczają obecnie baterie do około jednej trzeciej samochodów elektrycznych sprzedawanych na lokalnym rynku. Jednocześnie zapowiedziane moce produkcyjne mają w przyszłości pozwolić na pełne pokrycie europejskiego zapotrzebowania - pod warunkiem, że wszystkie planowane inwestycje zostaną ukończone i osiągną zakładaną wydajność.

Fabryki samochodów i rozwój infrastruktury ładowania

Kolejne 60 miliardów euro trafiło do sektora produkcji samochodów elektrycznych. Obejmuje to zarówno modernizację istniejących fabryk, jak i budowę nowych zakładów przeznaczonych wyłącznie do produkcji aut. Transformacja przemysłu motoryzacyjnego wymagała więc nie tylko opracowania nowych technologii, lecz także kosztownej przebudowy całego zaplecza produkcyjnego.

Znaczące środki przeznaczono również na rozwój infrastruktury ładowania. Według raportu budowa publicznej sieci ładowarek kosztowała od 23 do 46 miliardów euro. Dzięki tym inwestycjom w Europie działa już ponad milion publicznych punktów ładowania. Dodatkowo ponad 3,5 miliarda euro zainwestowano w produkcję urządzeń i komponentów niezbędnych do rozbudowy tej infrastruktury.

Niemcy odpowiadają za jedną czwartą wszystkich wydatków

Raport wskazuje również na wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Największy udział w inwestycjach mają Niemcy, które odpowiadają za niemal jedną czwartą wszystkich wydatków związanych z elektromobilnością w regionie. To właśnie tam skoncentrowana jest zarówno krajowa produkcja samochodów, jak i istotna część europejskiego łańcucha dostaw.

Autorzy raportu zwracają także uwagę na wpływ inwestycji na rynek pracy. Obecnie sektor elektromobilności ma odpowiadać za ponad 150 tys. miejsc pracy, a jeśli wszystkie ogłoszone projekty zostaną zrealizowane, liczba ta może wzrosnąć o kolejne 300 tys.

Co dalej z elektromobilnością w Europie? Zdania są podzielone

Jednocześnie część ekspertów pozostaje sceptyczna wobec dalszej elektryfikacji motoryzacji. Jeszcze do niedawna wydawało się, że przyszłość rynku samochodowego będzie w pełni elektryczna i kierunek ten jest nieunikniony. Dziś jednak coraz częściej mówi się o problemach hamujących ten rozwój.

Wśród najważniejszych wyzwań wskazuje się przede wszystkim utrzymujący się popyt na samochody z tradycyjnymi napędami. Klienci na wielu rynkach wciąż nie są gotowi na całkowitą rezygnację z klasycznych silników benzynowych i wysokoprężnych. Na zmianę strategii producentów wpływają również kwestie polityczne oraz niepewność regulacyjna.

Coraz wyraźniej widoczne są także podziały polityczne dotyczące przyszłości elektromobilności w Europie. Komisja Europejska zapowiedziała w grudniu odejście od planowanego od 2035 roku zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Za decyzją tą formalnie opowiedziały się m.in. Niemcy, Włochy oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Była to odpowiedź na rosnącą presję ze strony branży motoryzacyjnej, która coraz głośniej wskazuje na ryzyka związane z tempem transformacji rynku.

