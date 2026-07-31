Darmowe ładowanie aut elektrycznych. Tak Tesla pomaga w kryzysie

W skrócie W odpowiedzi na pożary w Europie Tesla udostępniła darmowe ładowanie w wybranych stacjach Supercharger we Francji oraz w Hiszpanii dla ułatwienia ewakuacji mieszkańców.

Z darmowej energii w wybranych lokalizacjach mogą korzystać nie tylko właściciele aut marki Tesla, ale także kierowcy innych samochodów elektrycznych kompatybilnych z siecią.

Tesla już wcześniej wspierała kierowców w trakcie klęsk żywiołowych, oferując darmowe ładowanie po huraganach w USA, powodziach w Europie oraz trzęsieniach ziemi w Japonii.

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Wysokie temperatury, długotrwała susza i silny wiatr sprawiają, że w wielu regionach Francji i Hiszpanii pożary szybko się rozprzestrzeniają. Ogień zagraża miejscowościom położonym w pobliżu lasów, a służby prowadzą ewakuacje mieszkańców. Według dostępnych danych z domów musiało wyjechać już ponad 300 tys. osób.

W takich sytuacjach istotne staje się utrzymanie sprawnego transportu. Dla użytkowników samochodów elektrycznych dostęp do działających punktów ładowania może być szczególnie ważny, zwłaszcza gdy tradycyjne dostawy paliwa są utrudnione lub gdy konieczne jest pokonywanie dłuższych tras związanych z ewakuacją.

Darmowe Superchargery we Francji, Hiszpanii i Japonii

Jak informują zachodnie media - Tesla zdecydowała się czasowo znieść opłaty za ładowanie w wybranych punktach swojej sieci w regionach dotkniętych pożarami. We Francji bezpłatne korzystanie z Superchargerów obejmuje stacje w Ares, Biganos, Merignac, Bordeaux Lac oraz Begles.

W Hiszpanii wsparcie dotyczy lokalizacji Castellon, Sagunto, Fuenlabrada i Majadahonda. Z darmowego ładowania mogą korzystać nie tylko właściciele samochodów Tesla, ale także kierowcy innych aut elektrycznych, które są kompatybilne z tą siecią.

Tesla postanowiła udostępnić darmowe ładowarki także w niektórych regionach Japonii, gdzie mieszkańcy mierzą się ze skutkami trzęsienia ziemi. Bezpłatne ładowanie uruchomiono na stacjach znajdujących się w południowych częściach kraju. Pomoc objęła m.in. regiony Kitakyushu, Fukuoka, Oita, Kumamoto, Miyazaki oraz Kagoshima.

To nie pierwszy raz, gdy Tesla udostępnia darmowe ładowanie

Obecna akcja wpisuje się w wcześniejsze decyzje firmy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. Tesla już kilkukrotnie otwierała swoją sieć Superchargerów dla kierowców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

W 2018 roku po huraganie Florence w Stanach Zjednoczonych firma udostępniła darmowe ładowanie oraz tymczasowo zwiększyła dostępność energii w wybranych samochodach. Podobne działania podjęto po huraganie Michael.

Sieć była wykorzystywana również podczas pożarów i powodzi. W 2018 roku bezpłatne ładowanie pojawiło się po pożarze Camp Fire w Kalifornii, a w 2021 roku Tesla zaoferowała darmowe korzystanie z ładowarek po powodziach w Niemczech, Belgii i Holandii.

W 2024 roku firma uruchomiła podobną pomoc w Japonii po trzęsieniu ziemi na Półwyspie Noto. Pokazuje to, że Superchargery są przez Teslę wykorzystywane także jako tymczasowe wsparcie transportowe, a nie wyłącznie jako element codziennej eksploatacji samochodów.