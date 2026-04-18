W skrócie Na koniec marca 2026 roku w Polsce zarejestrowanych było 143 689 samochodów elektrycznych, a liczba punktów ładowania wyniosła 12 543.

W pierwszym kwartale roku liczba samochodów elektrycznych wzrosła o 11 439, co stanowi wzrost o 59 procent rok do roku.

Według prognozy Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, w 2030 roku co czwarte sprzedane w Polsce auto osobowe będzie elektryczne.

Najnowszy raport Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), opracowany w ramach ramach Licznika Elektromobilności wskazuje, że na koniec marca 2026 roku w Polsce zarejestrowanych było 143 689 samochodów elektrycznych, uwzględniając zarówno pojazdy osobowe, jak i użytkowe.

Samochody elektryczne notują wzrosty sprzedaży

W pierwszym kwartale roku przybyło ich 11 439, co oznacza wyraźnie wyższy wynik niż rok wcześniej i wzrost o 59 proc. w ujęciu rocznym. Mimo wygaszenia programów dopłat rynek nie zatrzymał się, zanotował jedynie chwilowe wahnięcie.

Flota samochodów osobowych z wtyczką osiągnęła poziom 263 084 sztuk. W tej grupie 131 863 auta to modele elektryczne, a 131 221 - hybrydy typu plug-in. Wzrost dotyczy również pojazdów użytkowych - liczba elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych wyniosła 12 630 sztuk.

Auta z wtyczką zdecydowanie ustępują jednak pola klasycznym hybrydom. Ich liczba w Polsce przekroczył poziom 1,36 mln. sztuk.

Biorąc pod uwagę miasta o liczbie ludności przekraczającej 100 tys., największa liczba samochodów elektrycznych na 1 tys. mieszkańców została zarejestrowana w Warszawie (16,03), a kolejne miejsca zajęły Poznań oraz Katowice.

Przybywa elektrycznych jednośladów i autobusów

Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku liczba elektrycznych motorowerów i motocykli wyniosła 28 885 sztuk.

Istotny wzrost widoczny jest także w transporcie publicznym. W Polsce zarejestrowanych jest 2 068 autobusów zeroemisyjnych, z czego zdecydowaną większość stanowiły pojazdy elektryczne, a mniejszą część autobusy wodorowe. Jak wskazują dane PSNM, w tym segmencie widać szczególnie szybkie tempo zmian, związane z inwestycjami samorządów w modernizację taboru.

Rośnie liczba ładowarek

Pod koniec marca 2026 roku w Polsce działało 12 543 ogólnodostępnych punktów ładowania. Nieco ponad połowę stanowiły wolne ładowarki AC o mocy do 22 kW, natomiast pozostała część to szybkie stacje DC o mocy ponad 50 kW. Trzeba trzeć wziąć pod uwagę, że jedna ładowarka to zwykle 2 lub 3 punkty ładowania, więc sieć wciąż nie jest imponująca.

Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski przekazał, że zgodnie z szacunkami stowarzyszenia w 2030 r. z polskich salonów wyjedzie ponad 140 tys. nowych, osobowych elektryków, a ich udział rynkowy zbliży się do 25 proc.

