W skrócie Właściciel samochodu elektrycznego z Lunen otrzymał sześć kar za parkowanie przy publicznej stacji ładowania, które wyniosły łącznie około 1200 zł.

Przyczyną nałożenia kar było przekroczenie regulaminowego czasu postoju lub parkowanie poza godzinami otwarcia obiektu, mimo trwającego ładowania pojazdu.

Po nagłośnieniu sprawy firma zarządzająca parkingiem i operator infrastruktury zapowiedzieli poprawę oznakowania oraz rozmowy z kierowcą w celu znalezienia rozwiązania.

W Niemczech szerokim echem odbiła się sprawa kierowcy z miejscowości Lunen, który został ukarany za postój przy publicznej stacji ładowania. Mężczyzna nie dysponował prywatną ładowarką, dlatego korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury było dla niego codzienną praktyką. Regularnie pozostawiał tam swój samochód na czas ładowania, jednak w pewnym momencie otrzymał serię mandatów za rzekome naruszenie regulaminu - łączna wysokość kar wyniosła 300 euro.

Z relacji wynika, że kierowca nie był w pełni świadomy wszystkich zasad obowiązujących na terenie obiektu, co doprowadziło do sporu z firmą zarządzającą parkingiem. Szczególne wątpliwości budził fakt, że miejsce było przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych, jednocześnie jednak obowiązywały tam dodatkowe regulacje dotyczące maksymalnego czasu postoju.

Ograniczenia czasowe i system nadzoru na parkingu

Jak się okazało, zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie parku przemysłowego, pojazdy mogły pozostawać na miejscu jedynie przez określony czas - maksymalnie 120 minut - albo wyłącznie w ramach godzin funkcjonowania obiektu. Przekroczenie tych zasad wiązało się z naliczaniem kar umownych. Kontrola przestrzegania regulaminu odbywała się za pomocą systemu kamer obsługiwanych przez firmę zarządzającą parkingiem.

W praktyce oznaczało to, że samo podłączenie samochodu do ładowarki nie zwalniało z obowiązku przestrzegania limitu czasu postoju. To właśnie ten zapis stał się źródłem problemów w przypadku kierowcy z Lunen, który w kilku sytuacjach przekroczył dozwolony czas parkowania lub pozostawiał pojazd na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia.

Niespójne oznakowanie i stanowisko kierowcy

Mężczyzna twierdzi jednak, że sytuacja nie wynika wyłącznie z jego winy. Zwraca uwagę, że oznakowanie w strefie ładowania było niespójne i mogło wprowadzać w błąd. Część tablic informacyjnych sugerowała możliwość parkowania podczas ładowania bez wyraźnie określonych ograniczeń czasowych, podczas gdy inne wskazywały na możliwość naliczania opłat karnych. Dodatkowo ani aplikacja do obsługi ładowania, ani sama stacja nie zawierały jednoznacznych informacji dotyczących limitów postoju.

Taki stan rzeczy doprowadził do nieporozumień, które ostatecznie zakończyły się nałożeniem kilku kar finansowych. Sprawa szybko zyskała rozgłos w niemieckich mediach, stając się przykładem sytuacji, w której brak klarownych i spójnych informacji może prowadzić do konfliktów pomiędzy użytkownikami a zarządcami infrastruktury.

Reakcja operatorów i zapowiedziane zmiany

Nagłośnienie sprawy skłoniło firmę odpowiedzialną za nadzór nad parkingiem do szybkiej reakcji. Jej przedstawiciele zapowiedzieli poprawę oznakowania terenu. Celem planowanych zmian jest takie przedstawienie zasad, aby kierowcy nie mieli żadnych wątpliwości co do dopuszczalnego czasu postoju oraz warunków korzystania z punktów ładowania. Nowe oznaczenia mają zostać wprowadzone możliwie jak najszybciej.

Do sprawy odniósł się również operator infrastruktury ładowania zlokalizowanej na terenie parku przemysłowego. Podkreślił on, że jego priorytetem jest zapewnienie całodobowej dostępności stacji. Po ujawnieniu sytuacji firma skontaktowała się zarówno z właścicielem terenu, jak i podmiotem zarządzającym parkingiem, a także zapowiedziała rozmowy z kierowcą, którego dotknęły kary, w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

