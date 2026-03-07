W skrócie Chińscy naukowcy z Uniwersytetu Nankai opracowali baterię o wyjątkowo wysokiej gęstości energetycznej i odporności na niskie temperatury.

Nowy typ akumulatora pozwala pojazdom elektrycznym osiągać zasięg powyżej 1000 km nawet w zimowych warunkach.

Technologia może znaleźć zastosowanie w motoryzacji, robotyce, lotnictwie oraz przemyśle kosmicznym.

Wyniki badań chińskich naukowców opublikowano w prestiżowym czasopiśmie "Nature". Projekt realizował zespół z Uniwersytetu Nankai w Tianjinie pod kierunkiem doktora Chena Juna. Naukowcy zastosowali nowatorskie rozwiązania na poziomie molekularnym, które pozwoliły osiągnąć dotąd niedostępne parametry energetyczne akumulatorów.

Innowacyjna bateria odporna na niskie temperatury

Kluczowym elementem umożliwiającym przełom okazała się modyfikacja elektrolitu baterii. Zespół zastąpił atomy tlenu atomami fluoru oraz opracował nowe cząsteczki rozpuszczalników węglowodorów fluorowanych. Powstały w ten sposób układ poprawia przepływ jonów w ogniwie, co przekłada się na stabilność pracy baterii przy wysokiej gęstości energii, nawet w ekstremalnym chłodzie.

Choć bez wątpienia brzmi to skomplikowanie, w praktyce oznacza, że innowacyjna bateria osiąga gęstość energetyczną powyżej 700 Wh/kg, a w temperaturze -50 °C utrzymuje poziom blisko 400 Wh/kg. Oznacza to, że problem spadku wydajności akumulatorów w niskich temperaturach, który od dawna ograniczał rozwój pojazdów elektrycznych, może zostać w znaczący sposób rozwiązany.

Nowe akumulatory trafią do samochodów. Nawet 1000 km zasięgu

Zdaniem ekspertów jest to istotny postęp w porównaniu z obecnymi akumulatorami litowo-jonowymi, które zwykle osiągają 160-300 Wh/kg i tracą wydajność w temperaturach poniżej -20°C. Nowy system wykorzystuje własny kompozytowy elektrolit, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i trwałość ogniwa, co pozwala ograniczyć ryzyko i wydłużyć cykl życia baterii.

Przełom laboratoryjny szybko znalazł odzwierciedlenie w praktyce. Uniwersytet Nankai rozpoczął współpracę z chińskim producentem samochodów Hongqi, by wprowadzić na rynek akumulatory litowo-manganowe o ultrawysokiej gęstości. Ogniwa oferują ponad 500 Wh/kg, co pozwala na zasięg pojazdu przekraczający 1000 km na jednym ładowaniu.

Nie tylko motoryzacja. Nowe baterie zdominują transport

Co jednak najważniejsze, nowe ogniwa mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w samochodach elektrycznych, ale również w robotyce, lotnictwie czy przemyśle kosmicznym. Analitycy podkreślają, że stabilne działanie w warunkach arktycznych lub wysokogórskich umożliwia ich wykorzystanie w najbardziej wymagających środowiskach.

Badacze zaznaczają także potencjał ekonomiczny technologii. Dzięki nowemu elektrolitowi baterie litowo-metalowe stają się bezpieczniejsze, trwalsze i mniej kosztowne w produkcji. To może przyspieszyć wprowadzenie rozwiązań wysokogęstościowych do masowego użytku, co jest kluczowe dla rozwoju elektromobilności.

