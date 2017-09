1 4

25 lat temu McLaren zaprezentował po raz pierwszy pojazd z trzema miejscami. Był to model F1. Kierowca siedział w środku. I oto brytyjski producent powraca do tego pomysłu. Na zdjęciach Hyper-GT, skrywany jak do tej pory pod kryptonimem BP23. Tylko 106 szczęśliwców będzie mogło kupić ten samochód. McLaren Hyper-GT