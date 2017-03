1 82

Circuit de Catalunya gościł francuską serię V de V, w której polski zespół Inter Europol Competiton wystawił dwa samochody wyścigowe Liger LMP3 za kierownicą, których zasiadali: Jakub Śmiechowski z Hendrikiem Stillem oraz Paul Scheuschner z Xavierem Michelem. Nam jest niezmiernie miło poinformować o fakcie, że logo naszego portalu znalazło się na obu samochodach. Jakub Śmiechowski: "Pierwsze dwie godziny wyścigu należały do mojego zmiennika Hendrika Stilla, który świetną jazdą i bardzo dobrą strategią tankowania podyktowaną przez naszego inżyniera awansował z szóstej pozycji na fotel lidera. Na zmianę kierowców zjechaliśmy jako jedni z pierwszych bo było dosyć ciasno w stawce. Postój w boksie połączony również z wymianą opon przebiegł bardzo sprawnie i gdy wyjechałem na tor to spadliśmy zaledwie na piątą pozycję. Po około dziesięciu okrążeniach tempo jazdy miałem bardzo dobre i awansowałem na drugie miejsce, ale niestety to był już koniec walki, - urwała się półoś. Zanim jadąc wolno zjechałem do boksu i mechanicy wymienili uszkodzony element, to rywale odjechali na 21. Dla nas było już po zawodach. Nie ma co ukrywać, że cały zespół jest bardzo rozczarowany tą sytuacją. Po ubiegłorocznych startach wiedzieliśmy o problemach z półosiami i profilaktycznie przed kwalifikacjami założyliśmy nowe. Teoretycznie producent ocenia ich trwałość na dziesięć tysięcy kilometrów, a ta przejechała nieco ponad czterysta. Co gorsze identyczna sytuacja miała miejsce w naszym drugim samochodzie, którym jechali koledzy, więc ewidentnie to jakaś wadliwa partia. Do końcowej klasyfikacji VdeV liczy się sześć eliminacji, więc jeśli chcemy ponownie wygrać klasę LMP3, nie możemy pozwolić sobie na jakikolwiek błąd. Wierzę, że podczas kolejnej rundy w Portimao wszystko pójdzie już bez problemów i do samego końca będziemy liczyć się w walce o zwycięstwo." Tekst i zdjęcia Grzegorz Kozera VdeV Endurance Series. Interia.pl na bolidach LMP3