W piątek wieczorem, w firmie M-cars odbyła się krakowska premiera nowego BMW serii 5. Uroczystość uświetnił koncert Grzegorza Turnaua. Cenniki startują z pułapu 209 300 zł. Na tyle wyceniono podstawowy model - BMW 520d. Auto wyposażone jest w wysokoprężną jednostkę o mocy 190 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm. W układzie przeniesienia napędu pracuje ręczna, sześciostopniowa skrzynia biegów. Samochód osiąga setkę w 7,7 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 238 km/h. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. 17 calowe obręcze kół ze stopów lekkich, oświetlenie wykonane w całości w technologii LED, przednie i tylne czujniki parkowania czy nawigację satelitarną (wariant Business). Odmiany z napędem 4x4 (xDrive) standardowo oferowane są z automatyczną, ośmiostopniową skrzynią biegów. Najtańsza nowa "piątka" z silnikiem benzynowym to wydatek 227 800 zł. Tyle zostawić trzeba u dealera za odmianę 530i uzbrojoną w motor generujący 252 KM i 350 Nm. Ta wersja występuje wyłącznie z ośmiostopniowym automatem. Auto napędzane na tylną oś (występuje też w odmianie xDrive) osiąga 100 km/h w 6,2 s i prędkość maksymalną 250 km/h. Mocniejszy wariant benzynowy - 540i - z sześciocylindrowym silnikiem oferującym 340 KM i 450 Nm (napęd przekazywany na tył za pośrednictwem ośmiostopniowego automatu) - kosztuje od 287 800 zł. Setka pojawia się na liczniku w 5,1 s od startu. Prędkość maksymalna to 250 km/h. Nowa seria 5 oferowana jest standardowo z pakietem "Service Inclusive". Obejmuje on pakiet bezpłatnych przeglądów i serwisowania pojazdu na oryginalnych częściach BMW przez okres 5 lat (wliczając w to serwisy olejkowe i koszty robocizny).