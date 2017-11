Subaru Impreza 2018

Nazwa modelu samochodu, którego piątą generację poznajemy właśnie bliżej podczas dziennikarskiej prezentacji na Majorce, powinna być szczególnie bliska naszym rodakom. Wszak już samo słowo "impreza" brzmi w polskim uchu nader przyjemnie, a fanom motoryzacji dodatkowo kojarzy się z autem o uzasadnionej licznymi dokonaniami sportowej renomie, w niektórych kręgach wręcz kultowym.

Nowe Subaru Impreza zostało po raz pierwszy zaprezentowane w marcu 2016 r. podczas International Auto Show w Nowym Jorku. Do Europy dotarło zatem grubo ponad rok od swojej światowej premiery (można rzec: lepiej późno niż wcale). Zostało zbudowane na nowej płycie podłogowej Subaru Global Platform, która będzie podstawą dla kolejnych modeli tej japońskiej marki, włącznie z SUV-ami, crossoverami i pojazdami hybrydowymi. Co ważne, pozwala zachować dwa bodaj najważniejsze jej wyróżniki, czyli silniki typu bokser, z przeciwległymi cylindrami, oraz symetryczny napęd na obie osie (Symmetrical All-Wheel Drive).

A jak jeździ ten samochód? O tym napiszemy po powrocie do kraju. Tymczasem zapraszamy na film prosto z Majorki. W roli głównej Subaru Impreza!