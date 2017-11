Wracali z interwencji, sami wpadli w pułapkę

W Kaliszu doszło do niecodziennej sytuacji. Pomocy służb potrzebowała... straż pożarna. Gdy strażacy chcieli odjechać spod bloku po ugaszeniu pożaru, pod ich wozem zerwała się nawierzchnia i trzeba było rozpocząć kolejną akcję - wyciągania samochodu z dziury w ziemi.



- Doszło do nietypowego zdarzenia. Pod samochodem pożarniczym zadysponowanym do pożaru piwnicy w bloku, podczas zwijania się, praktycznie po akcji zerwała się powierzchnia - relacjonował st. kpt. Sławomir Kotoński ze straży pożarnej w Kaliszu. Jak poinformował, rozmiary dziury, w którą wpadł wóz strażacki to - w przybliżeniu - trzy na trzy metry. Miała ona głębokość półtora metra.