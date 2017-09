Masz wycięty filtr? Płacisz więcej

Właściciele starszych samochodów mogą wkrótce ponosić większe koszty za parkowanie. "Kierowcy aut z wyciętymi filtrami cząstek powinni płacić podwójnie"



Piotr Mazurek, warszawski radny, zaproponował, by opłaty parkingowe różnicować w zależności od norm emisji spalin. "To kolejny sposób na obciążanie właścicieli starszych aut i samochodów zabytkowych dodatkowymi kosztami", odbijają piłeczkę kierowcy takich modeli. - W takim wypadku nie będziemy przyjeżdżać albo przyjeżdżać na bardzo krótko i myślę, że to jest duży problem. Tym bardziej, że część tych samochodów należy do mieszkańców Śródmieścia i tutaj siłą rzeczy będą musieli być zwolnieni - powiedział Jerzy Kossowski z Miesięcznika Miłośników Motoryzacji "Mobilista". Źródło: TVN X-news