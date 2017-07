Uratowali 8 szczeniaków

Policjanci z Lubina musieli rozbić szybę w aucie pozostawionym na słońcu, by uratować 8 szczeniaków zamkniętych w bagażniku. Pieski nie miały wody, znajdowały się we własnych odchodach, bez dostępu do świeżego powietrza, przy temperaturze na zewnątrz blisko 30 stopni. Właściciel zamknął auto, zostawiając zwierzęta w bagażniku, a sam poszedł do sklepu na zakupy. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Teraz odpowie przed sądem. Za ten czyn grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Według lekarza weterynarii, pieski zostały uratowane przez funkcjonariuszy w ostatnim momencie.