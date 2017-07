Egzamin teoretyczny zdawany co rok? Jednak to prawda?

Egzamin teoretyczny co rok, własny plac manewrowy dla każdej szkoły, instruktor obecny na egzaminie i wyższe ceny za szkolenie - to założenia projektu ustawy dotyczącej szkolenia kierowców i systemu egzaminowania.

Nowe przepisy opracowywane są przez grupę ekspertów powołaną przez ministerstwo infrastruktury i budownictwa. Projekt na razie nie jest gotowy, ale niektóre zapisy, które wypłynęły na zewnątrz budzą spore kontrowersje jak na przykład zakaz współdzielenia placów manewrowych przez kilka szkół jazdy. Oznaczałoby to że każda szkoła musi mieć swój plac.