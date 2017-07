Hyundai i30 N - ostatnie testy na Nurburgringu

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Już za tydzień, 13 lipca, Hyundai zaprezentuje oficjalnie swojego pierwszego, prawdziwego hothatcha - i30 N. Według nieoficjalnych informacji otrzyma on 2-litrowy, doładowany silnik w dwóch wariantach mocy - 250 i 275 KM. Będzie ona trafiać wyłącznie na przednie koła, za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów lub automatycznej, dwusprzęgłowej. Koreańczycy podchodzą do sprawy bardzo poważnie i wyraźnie chcą namieszać w segmencie Golfa GTI. Widać to choćby po tym, że testy nowego i30 N odbywają się na Nurburgringu.