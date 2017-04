Car sharing z Porsche Panamerą Turbo

Car sharing, czyli zabieranie ze sobą współpasażerów, którzy dorzucają się do paliwa. Prosta idea, która staje się coraz bardziej popularna również w Polsce. Porsche postanowiło wykorzystać ją, aby zaprezentować możliwości Panamery Turbo. Niczego niespodziewający się podróżni wsiedli do auta nie wiedząc, że za kierownicą siedzi Romain Dumas - zwycięzca 24-godzinnego wyścigu Le Mans, który zamierza skorzystać ze "skrótu" prowadzącego przez tor wyścigowy. Domyślacie się zapewne, jak się to skończyło.