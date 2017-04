Stworzył replikę pojazdu z serialu „Nieustraszony”

Dominic Guthaus, mechanik samochodowy z Niemiec, stworzył replikę pojazdu z serialu „Nieustraszony”. Jego Pontiac Firebird przeistoczył się w popularnego KITT-a. Posiada świetnie odwzorowane wnętrze oraz instalacje deski rozdzielczej. Agent fikcyjnej organizacji F.L.A.G nie byłby tak skuteczny, gdyby nie supersamochód KITT (Knight Industries Two Thousand), w którego "wcielił się" przerobiony Pontiac Trans Am z 1982 r.

Auto wyposażone było w całą masę gadżetów - od schowanych w zderzakach miotaczy ognia, przez zakłócacz urządzeń elektrycznych aż po kolce wysuwające się z opon, kiedy to trzeba było gonić przestępców po trudnym terenie. Najważniejszym elementem pojazdu była jednak sztuczna inteligencja zarządzająca wszystkimi systemami, która "zamieszkiwała deskę rozdzielczą".



Charakterystyczny panel z czerwonymi diodami gadający lekko robotycznym głosem jest równie kultowy jak cały KITT. Teraz możesz zamontować go w swoim samochodzie i to za mniej niż sto złotych. Wszystko to za sprawą specjalnej ładowarki USB, która stanowi dość wierną replikę SI towarzyszącej Michaelowi Knigtowi. Podłączane do gniazda zapalniczki urządzenie nie tylko jest w stanie naładować dwa smartfony, ale także wypowiedzieć 11 kultowych tekstów z serialu. Oczywiście nie mogło też zabraknąć wściekle migających lampek.



