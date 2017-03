Celowo doprowadził do wypadku

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

​Trzy osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu land rovera z audi Q7 na "starej siódemce" w Komorowie Żuławskim pod Elblągiem. Jeden z kierowców celowo doprowadził do wypadku. Wcześniej chciał popełnić samobójstwo. Kierowca land rovera, prawdopodobnie mieszkaniec Elbląga, wsiadł do samochodu, rozpędził się i na wysokości stacji benzynowej uderzył w samochód osobowy. Siła zdarzenia była tak ogromna, że w audi wyrwana została część podwozia, a elementy pojazdu rozrzucone zostały w promieniu kilkudziesięciu metrów - pisze na swoich stronach Express Elbląg.



Prawdopodobnie mężczyzna zrobił to celowo; według nieoficjalnych informacji, wcześniej, w pobliskim barze na stacji benzynowej próbował popełnić samobójstwo.



- Jak można zrobić taką rzecz jak ten kierowca? - pytali nas okoliczni mieszkańcy. - Znamy tego człowieka. Prowadzi znaną firmę meblową. Jak chciał odebrać sobie życie, to dlaczego ze sobą chciał pociągnąć Bogu ducha winnych ludzi? - pisze Express Elbląg.