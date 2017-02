Kia stinger na śniegu i lodzie...

Jak już informowaliśmy, zaprezentowana na targach w Detroit, Kia Stinger to produkcyjna wersja koncepcyjnego modelu GT (pokazany w 2011 roku we Frankfurcie). Za kształty nadwozia typu fastback odpowiadało europejskie centrum stylistyczne Kii we Frankfurcie. Jazdy testowe odbywały się m.in. śniegu i lodzie na północy Europy.Stinger w europejskiej odmianie mierzy 4,83 m długości, 1,87 m szerokości (bez lusterek) i 1,4 m wysokości. Rozstaw osi to 2905 mm. Dla podkreślenia sylwetki samochód ma też stosunkowo krótkie zwisy. Przedni mierzy 830 mm, tylny - 1095 mm.



Europejscy nabywcy będą mieli do wyboru trzy wersje napędowe: dwie benzynowe i jedną wysokoprężną. Wszystkie silniki wyposażono w turbodoładowanie, bezpośredni wtrysk paliwa i cztery zawory na cylinder. Podstawowa jednostka o zapłonie iskrowym to czterolitrowy, rzędowy motor o pojemności 2,0 l. Generuje on moc 255 KM (przy 6200 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 353 Nm (1400-4000 obr./min).





