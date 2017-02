Beata Szydło miała wypadek. Tak mogło do niego dość

Jakiś czas temu zdarzył się wypadek, który miał przebieg podobny do tego z dnia dzisiejszego. Na filmie biały samochód (w przypadku dzisiejszego wypadku było to seicento) skręca w lewo. Nagle wpada w niego policyjny nieoznakowany radiowóz jadący na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jak twierdzą świadkowie dzisiejszego wypadku, rządowa kolumna jechała na sygnałach świetlnych, ale dźwiękowe nie były włączone. Nie były więc to pojazdy uprzywilejowane.

