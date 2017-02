Jak rozkładać ładunek na przyczepie?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przyczyną większości wypadków samochodów z przyczepą jest tak zwana "ryba". Przyczepa zaczyna wtedy jechać "wężykiem", co w skrajnym przypadku może doprowadzić do wypadnięcia z drogi całego zestawu. Jednym ze sposobów, aby uniknąć takiej sytuacji, jest odpowiedni rozkład masy na przyczepie. Zobaczcie jak świetnie zobrazowano to na tym filmiku.