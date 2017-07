Znamy kandydatów do COTY 2018

Składające się z blisko sześćdziesięciu dziennikarzy motoryzacyjnych - reprezentujących dwadzieścia dwa europejskie kraje - jury konkursu "Car of the Year" przedstawiło wstępną listę kandydatów do tytułu "Europejskiego Samochodu Roku 2018".

W zestawieniu o roboczym charakterze znalazło się 49 samochodów 32 marek. Lista ma charakter otwarty, co oznacza, że w każdej chwili mogą pojawić się na niej nowe modele. Niewykluczone też, że część z kandydatów zostanie z niej skreślona przed opublikowaniem oficjalnego zestawienia, które ujrzeć ma światło dzienne 30 września.



Zgodnie z tradycją proces głosowania podzielony jest na dwa etapy. Finałową siódemkę kandydatów poznamy 27 listopada. Zwycięzcę, który otrzyma prestiżowy tytuł "Car of the Year 2018" poznamy 5 marca 2018 roku na salonie motoryzacyjnym w Genewie.



Statystycznie największe szanse na zwycięstwo mają Kia i Opel. Na wstępnej liście znalazło się aż po czterech kandydatów każdej z marek. Trójkę swoich reprezentantów ma w zestawieniu marka Volkswagen. Na liście znajdziemy też po dwa modele: Audi, BMW, Forda, Hyundaia, Seata i Suzuki.

Alfa Romeo Stelvio, Alpine A110, Audi A8, Audi Q5, Bentley Continental GT, BMW Serii 5, BMW X3, Citroen C3 Aircross, DS 7 Crossback, Ferrari 812 Superfast, Ford Fiesta, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai i30, Hyundai Kona, Jaguar E-Pace, Jeep Compass, Kia Picanto, Kia Rio, Kia Stinger, Kia Stonic, Lamborghini Urus, Land Rover Discovery, Lexus LC500, Mazda CX-5, McLaren 720S, MINI Countryman, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Ampera-e, Opel Crossland X, Opel Grandland X, Opel Insignia, Porsche Cayenne, Range Rover Velar, Renault Koleos, Rolls-Royce Phantom, Seat Arona, Seat Ibiza, Skoda Karoq, Ssangyong Rexton, Subaru XV, Suzuki Ignis, Suzuki Swiftk, Tesla Model 3, Volkswagen Arteon, Volkswagen Polo, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40, Volvo XC60.