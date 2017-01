Zenuity - nowa inwestycja Volvo i Autoliv

Volvo i szwedzka firma Autoliv – podpisały właśnie ostateczną umowę precyzującą kwestię stworzenia nowego podmiotu pracującego nad rozwojem pojazdów autonomicznych. Wstępne porozumienie w tej sprawie zawarto już w listopadzie 2015 roku. List intencyjny podpisano w zeszłym roku.

Zdjęcie Zenuity będzie zajmować się rozwijaniem technologii autonomicznych / Producenci Volvo ma już pierwszy samochód autonomiczny

Nowy dokument powołuje do życia spółkę joint venture o nazwie Zenuity. Autoliv zainwestuje w firmę 1,1 mld koron szwedzkich. W zdecydowanej większości będzie to wkład pieniężny, ale obejmuje on także pewne aktywa. Volvo zobowiązało się przenieść na nowy podmiot pewne prawa intelektualne dotyczące własnych rozwiązań i oddelegować do niej część inżynierów i programistów. Szwedzi nie mówią jednak o inwestycjach natury finansowej. Nie zmienia to jednak faktu, że obie firmy określiły swój wkład własny w powstanie Zenuity na 50 proc.

Siedziba nowej spółki mieścić się będzie w rodzinnym mieście Volvo - szwedzkim Göteborgu. Firma planuje też utworzenie swoich centrów projektowych w Monachium i Detroit. Początkowo w Zenuity zatrudnionych będzie około 200 osób. Docelowo spółka zatrudniać ma około 600 inżynierów i programistów. Oczekuje się, że prace w Zenuity ruszą pełną parą w połowie roku. W 2019 roku do samochodów trafić mają pierwsze opracowane przez spółkę rozwiązania. Co ważne - za pośrednictwem Autoliv - Zenuity planuje sprzedaż swoich technologii innym podmiotom z branży motoryzacyjnej.

Przypominamy, że Autoliv to światowy potentat w dziedzinie produkcji podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. W ofercie firmy znajdują się m.in. poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, kierownice a także kompletne zestawy takie, jak - wykorzystujące radary - systemy autonomicznego hamowania czy noktowizji.