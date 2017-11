VW Polo z bogatym wyposażeniem

Wraz z nowym Polo Volkswagen wprowadza na rynek jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie małych samochodów.

Zdjęcie VW Polo cechuje się bogatym wyposażeniem / Pierwsza jazda Volkswagen Polo VI: 14 milionów kierowców nie mogło się mylić

Uwagę zwraca bardzo bogata oferta nowych systemów asystujących i podnoszących komfort użytkowania samochodu. Dzięki systemom, takim jak obserwacja otoczenia przed autem Front Assist z funkcjami awaryjnego hamowania w mieście i wykrywania pieszych, asystentami zmiany pasa ruchu i wyjazdu z miejsca parkingowego oraz aktywnemu tempomatowi (ACC), Polo jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej komfortowych w użytkowaniu samochodów w swoim segmencie.



Dzięki konstrukcji opartej na modułowej platformie MQB, Polo oferuje wiele systemów wspomagających, które zazwyczaj są dostępne w samochodach wyższych klas. Już wersja podstawowa nowego Polo jest seryjnie wyposażona we Front Assist, czyli system obserwacji otoczenia przed autem z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i wykrywania pieszych.



Nie tylko powyższe systemy, ale również układ automatycznego hamowania po kolizji po raz pierwszy należy do wyposażenia seryjnego Polo. System ten może pomóc uniknąć kolejnych zderzeń lub zminimalizować ich skutki. Kolejnym elementem wyposażenia seryjnego w Polo w wersji Trendline jest ogranicznik prędkości, który pozwala ograniczyć prędkość jazdy samochodu do żądanej prędkości, np. aby uniknąć przekroczenia prędkości w mieście. Do standardu w Polo należy asystent ruszania pod górę, który pozwala zapobiec cofaniu się auta podczas ruszania na podjeździe.



Jako wyposażenie dodatkowe do Polo oferowane są systemy takie, jak: aktywny tempomat (ACC), który za pomocą czujnika radarowego odczytuje odległość do poprzedzającego samochodu i jego prędkość (teraz aktywny tempomat działa do prędkości 210 km/h) oraz asystent zmiany pasa ruchu z asystentem wyjazdu z miejsca parkingowego, który zmniejsza ryzyko przy wyjeżdżaniu tyłem z wjazdów i miejsc parkingowych prostopadłych do drogi ostrzegając o pojazdach nadjeżdżających z boku.



Kolejnym systemem oferowanym w Polo szóstej generacji jest aktywny system ochrony pasażerów. Jeżeli czujniki systemu ochrony pasażerów rozpoznają potencjalnie niebezpieczną sytuację, która z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć się wypadkiem, zostanie uruchomiona procedura przygotowania samochodu i pasażerów do zbliżającej się kolizji poprzez automatyczne napięcie pasów bezpieczeństwa oraz zamknięcie bocznych szyb i rozsuwanego dachu.

