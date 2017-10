Volvo XC90 będzie produkowane w USA

​Volvo ogłosiło, że od 2021 roku produkcja modelu XC90 zostanie przeniesiona do nowej fabryki w Charleston w Karolinie Południowej. To oznacza zwiększenie planowanego zatrudnienia z 2100 do 4000 etatów oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych, które wyniosą 1,1 mld dolarów.

Zdjęcie Volvo XC90 /INTERIA.PL

Nowa inwestycja będzie nie tylko fabryką. Poza przeniesieniem produkcji XC90, w Charleston powstanie nowe centrum biurowe dla ponad 300 pracowników z działów badawczo-rozwojowych, zakupów, jakości oraz Południowego Regionalnego Zespołu Sprzedaży Volvo.



Reklama

Utworzone zostanie prawie 1 900 dodatkowych miejsc pracy, co oznacza, że liczba pracowników zostanie zwiększona niemal dwukrotnie wobec pierwotnych planó. Pierwszym produkowanym samochodem w fabryce w Karolinie Południowej będzie następna generacja modelu S60, która ruszy jesienią 2018 roku. Auta będą przeznaczone nie tylko na rodzimy rynek, ale także do innych krajów.

Dalszy rozwój naszej fabryki w Południowej Karolinie jest kolejnym znaczącym działaniem na rynku amerykańskim - powiedział Håkan Samuelsson, prezes Volvo Cars. Zakład w Charleston będzie służył zarówno amerykańskim, jak i międzynarodowym rynkom i stanowi solidną podstawę dla naszego przyszłego wzrostu w USA i na świecie.

Informacja o planach wybudowania pierwszej fabryki Volvo w Stanach Zjednoczonych w okolicach miasta Charleston w Południowej Karolinie została ogłoszona w maju 2015 roku. Decyzję o wyborze Karoliny Południowej podjęto ze względu na dobrą infrastrukturę transportową, w tym bliskość międzynarodowych portów. Ten region jest atrakcyjnym środowiskiem inwestycyjnym zwłaszcza dla sektora zaawansowanych technologii, a także oferuje dostęp do dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej.

Zdjęcie Zakład w USA, gdzie będzie produkowane XC90 /

XC90 to model, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju Volvo Cars, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Wprowadzony na rynek w 2014 roku, jest najczęściej nagradzanym luksusowym SUV’em stulecia i przyniósł firmie Volvo Cars wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych z 56 000 w 2014 roku do prawie 83 000 sztuk w roku 2016.

Obecnie USA stanowi największy rynek dla XC90, więc przeniesienie produkcji do Karoliny Południowej jest uzasadnionym rozwiązaniem. Podyktowane zostało one również realizacją globalnej strategii produkcyjnej buduj tam, gdzie sprzedajesz. Volvo dysponuje ponadto dwiema fabrykami w Europie oraz w Chinach. W budowie jest trzeci chiński zakład.

Cieszymy się, że do naszej fabryki w Stanach Zjednoczonych zostanie przeniesiona produkcja drugiego modelu i wciąż jesteśmy pod wrażenie ducha przedsiębiorczości w Karolinie Południowej - powiedział Lex Kerssemakers, kierujący działaniami Volvo w USA. Nasza działalność w Stanach Zjednoczonych bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch lat i jest to ważny krok na ścieżce rozwoju.

Wymiernym skutkiem planowanych zamian jest wzrost liczby pracowników do 4 000. Jednakże efekty ekonomiczne dla lokalnej gospodarki będą znacznie większe.