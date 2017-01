Volkswagen zmodernizował system Car-Net

Volkswagen wzbogacił system Car-Net o nowe funkcje, które znacznie zwiększą wygodę eksploatacji samochodu, dostarczają najważniejsze informacje podczas podróży, które pozwalają oszczędzić czas oraz pieniądze. Nowy Car-Net to także poprawa bezpieczeństwa.

Łączność z internetem w samochodzie oznacza coraz więcej możliwości, nie tylko w zakresie komfortu. Kierowca jest także lepiej poinformowany o tym co się dzieje na drodze (informacje drogowe online), jakie są warunki (prognoza pogody wraz mapą opadów) i gdzie znajdzie stację paliw z atrakcyjnymi cenami. Ponadto pasażerowie mogą korzystać z WI-Fi. Te funkcje dostępne są w samochodach marki Volkswagen już od ponad roku w ramach jednego systemu: Car-Net.



Do klientów trafiły pierwsze samochody z najnowszą wersją systemu Car-Net. Wraz z nią Volkswagen udostępnia kolejne innowacyjne rozwiązania, dzięki którym użytkownicy zyskają jeszcze bardziej zaawansowanego asystenta. Najnowsza wersja składa się z 4 pakietów: Guide & Inform, Security & Service, App-Connect, e-Remote.



Dostęp do poszczególnych usług jest uzależniony od wersji zainstalowanego systemu infotainment oraz samochodu.



Car-Net Guide & Inform - asystent podróży



Bez względu na długość podróży, kierowca i pasażerowie są zawsze dobrze poinformowani, dzięki wzbogaconej usłudze Guide & Inform. Usługę można skonfigurować zgodnie z potrzebami, aby w trakcie podróży uzyskać tylko te informacje, które są najbardziej pożądane.



W ramach Guide & Inform kierowca na bieżąco informowany jest o korkach i innych utrudnieniach drogowych. W porównaniu z tradycyjnym radiowym system informacji, dane online udostępniane są bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Ostrzeżenia są od razu uwzględniane przez system nawigacji, który oblicza alternatywną trasę do wyznaczonego miejsca (kierowca może ale nie musi z niej korzystać). W trakcie jazdy można nie tylko przejrzeć listę otrzymanych powiadomień, ale również sprawdzić na mapie ich dokładną lokalizację. Wszystkie utrudnienia oraz natężenie ruchu wyróżnione są odpowiednimi kolorami oraz ikonami, aby ułatwić kierowcy orientację. System informuje także o zaśnieżonych czy oblodzonych odcinkach dróg, na których istnieje konieczność montażu łańcuchów śniegowych.



Guide & Inform wzbogaca nawigację satelitarną o internetową wyszukiwarkę adresów, celów specjalnych i innych miejsc. W dowolnej chwili można łatwo sprawdzić informacje o różnych obiektach w pobliżu: bankomatach, parkingach, restauracjach, stacjach paliw, kinach i wielu innych. Wybrane obiekty można od razu dodać do istniejącego planu podróży jako punkt pośredni lub miejsce docelowe - trasa wówczas zostanie automatycznie obliczona i rozpocznie się nawigowanie.



Dostępna jest również szczegółowa prognoza pogody aktualizowana na bieżąco (dla aktualnej godziny oraz najbliższej doby i prognoza 3 dniowa) wraz z aktywną mapą opadów (dla najbliższych 90 minut). Prognoza opracowana jest dla miejsca docelowego oraz bieżącej lokalizacji.



Adresy i miejsca POI można także wyszukać poprzez stronę internetową Car-Net korzystając z komputera lub aplikacji na smartfonie, a następnie wysłać je do samochodu. Udostępnianie adresów odbywa się na bieżąco, co łatwo docenić w sytuacji, gdy trzeba np. po kogoś podjechać. Mąż oczekujący na żonę może jej wysłać swoją lokalizację wprost do pokładowej nawigacji, a urządzenie natychmiast wyznaczy najdogodniejszą trasę. Co więcej, dzięki usługom Google Street View oraz Google Earth, kierowca zobaczy panoramiczne zdjęcia miejsca docelowego, co znacząco ułatwia orientację podczas dojazdu.



Wyszukiwanie miejsc jest bardzo łatwe. Dzięki ulepszonemu sterowaniu głosowemu, odnalezienie właściwej lokalizacji, obliczenie trasy i rozpoczęcie prowadzenia do celu wymaga jedynie kilku prostych komend. Równie łatwo znaleźć stację paliw określonych sieci czy bar, jak atrakcję turystyczną taką jak zamek Książ albo miejsce cumowania słynnego okrętu-muzeum ORP Błyskawica w Gdyni.



Uzupełnieniem usługi Guide & Inform jest funkcja wiadomości, która dostarcza najświeższe informacje z portali i innych zaprenumerowanych serwisów informacyjnych z całego świata. Poprzez portal Car-Net wybiera się dowolne źródła informacji - wystarczy podać odpowiedni adres kanału RSS. Informacje wraz ze zdjęciami są następnie wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego Discover Media i Discover Pro.



Car-Net Security & Service - większe bezpieczeństwo



Pakiet Security & Service to prawdziwe wsparcie dla użytkownika w każdej sytuacji: począwszy nawet od najkrótszej podróży, a skończywszy na planowaniu wizyt w warsztacie.



W sytuacji awaryjnej użytkownik może samodzielnie wezwać pomoc dla siebie i innych uczestników zdarzenia - wystarczy, że skorzysta z przycisku SOS zlokalizowanego w pobliżu lusterka wstecznego. Zgłoszenie może zostać również wysłane automatycznie - w przypadku aktywacji poduszek powietrznych alarm trafi do centrali, która natychmiast powiadomi służby ratunkowe (udostępniając m.in. informacje o lokalizacji oraz liczbie osób w kabinie szacowanej na podstawie danych o zapiętych pasach bezpieczeństwa). Dzięki temu kierowca jak i podróżni mogą otrzymać fachową pomoc znacznie szybciej niż dotychczas.



Security & Service przydaje się także, by upewnić się gdzie znajduje się samochód. Funkcja służy nie tylko do sprawdzenia pozycji parkowania, ale również weryfikacji czy auto znajduje się w granicach dopuszczalnego obszaru. Obszar ten można dowolnie definiować w portalu Car-Net. W przypadku gdy samochód opuści dozwoloną strefę, właściciel natychmiast otrzyma powiadomienie SMS lub drogą mailową (zgodnie z życzeniem), co z pewnością docenią m.in. rodzice udostępniający auto swoim dzieciom.



Właściciel może również otrzymywać powiadomienia o przekroczeniu zdefiniowanej prędkości samochodu, dzięki temu rodzice mogą szybciej interweniować, gdy otrzymają alarm o nieostrożnej jeździe ich dzieci. Dane z każdej odbytej podróży można również przejrzeć, by poznać średnią prędkość i zużycie paliwa, czas jazdy oraz pokonaną odległość. To bezcenna wiedza dla każdego, kto chce udoskonalić swój styl jazdy.



Zdjęcie Volkswagen Car-Net /

W ramach pakietu Security & Service kierowca zawsze może skontrolować stan techniczny swojego samochodu. Zanim ruszy w dłuższą podróż ma możliwość sprawdzenia auta za pośrednictwem portalu Car-Net. Informacje takie jak komunikaty ostrzegawcze, przebieg, dystans oraz czas pozostały do przeglądu są udostępniane w formie automatycznie generowanych raportów. Wszystkie istotne wiadomości zostaną automatycznie przekazane do wybranej przez użytkownika autoryzowanej stacji serwisowej, by ułatwić zaplanowanie przeglądu (doradca wówczas skontaktuje się z kierowcą w celu uzgodnienia dogodnego terminu), a w razie potrzeby przygotować odpowiednie części (np. klocki i tarcze hamulcowe) i zarezerwować czas na odpowiednią obsługę przez mechaników.



Poprzez portal oraz aplikację dostępne są również informacje o tym czy drzwi zostały zamknięte, a światła pozycyjne wyłączone. Zamiast zatem wychodzić np. z biura do samochodu, wszystko jest do sprawdzenia poprzez smartfona. W aplikacji widoczne są również powiadomienia w przypadku gdy zostanie aktywowany system alarmowy - godzinę wzbudzenia oraz przyczynę (np. próba otwarcia drzwi bez właściwego kluczyka). Wszystkie przesłane zgłoszenia z alarmu online są archiwizowane, by nic nie umknęło uwadze właściciela.



Volkswagen App-Connect - integracja ze smartfonem



Jako pierwszy producent Volkswagen udostępnił trzy systemy do podłączenia smartfona z samochodowym systemem multimedialnym: Apple "CarPlay™", Google "Android Auto™" oraz "MirrorLink™". Każdy z nich umożliwia wyświetlenie aplikacji ze smartfona na wyświetlaczu zestawu infotainment. Kierowca ma pełną swobodę wyboru z jakiego rozwiązania będzie korzystał na co dzień bez potrzeby zmiany systemu multimedialnego.



Zależnie od wybranego rozwiązania kierowca może skorzystać z aplikacji do nawigacji satelitarnej (np. Apple Maps, Google Maps, Sygic), radia internetowego (np. Aupeo), sieciowych serwisów muzycznych (np. Spotify) wyszukiwarki miejsc parkingowych (np. Parkopedia), odtwarzacza audiobooków (np. Audioteka) lub różnych programów społecznościowych (np. Glympse).



Dostępne są również aplikacje przygotowane specjalnie przez Volkswagena i kompatybilne z "MirrorLink™". Przydadzą się m.in. do analizy stylu jazdy (np. Think Blue. Trainer), wyszukiwania miejsc (My Guide), zapisywania tras przejazdu (Drive & Track) czy planowania spotkań i zapisywania zadań do wykonania (Call & Remind). Rodzice podróżujący z dziećmi mogą zaś sprawdzać co się dzieje na tylnej kanapie używając aplikacji Cam-Connect oraz kamery sportowej GoPro™ Hero4. Obraz z kamery jest wówczas wyświetlany na wyświetlaczu systemu infotainment w desce rozdzielczej (podczas postoju oraz jazdy z niewielką prędkością).



e-Remote



Funkcja Car-Net e-Remote przeznaczona jest dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Za pomocą smartfona lub strony internetowej można np. sterować procesem ładowania baterii czy też włączyć klimatyzację lub ogrzewanie. Ogrzewając lub chłodząc wnętrze, w sytuacji, kiedy samochód podpięty jest do źródła ładowania, nie traci się energii zgromadzonej w akumulatorach. System pozwala także zaprogramować godzinę odjazdu, w takiej sytuacji auto uwzględniając zewnętrzną temperaturę, w odpowiednim momencie włączy klimatyzację lub ogrzewanie.