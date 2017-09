Volkswagen prowadzi prace nad sztuczną inteligencją

Jak myślą ludzie? Na jakiej podstawie podejmują decyzje? I w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie mogła ich wspomóc w przyszłości? Poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania w Volkswagen Information Technology Center Munich zajmuje się międzynarodowy zespół ekspertów. Pracują tu razem specjaliści IT, eksperci w dziedzinie robotyki, Data Scientists, programiści, fizycy i matematycy, którzy przygotowują Volkswagena na nadchodzącą przyszłość. Na dziesiątkach ekranów widać niezliczone linie kodów, wykresy czy trójwymiarowe diagramy. Wszystkie te dane, które dziś widnieją na monitorach w przyszłości mogą posłużyć do przyspieszenia różnych procesów wewnątrz koncernu Volkswagen, usprawnić ruch drogowy czy też bezpiecznie prowadzić po ulicach autonomiczne pojazdy.

Zdjęcie Volkswagen coraz bardziej inwestuje w branżę IT /

"Pracujemy nad samouczącymi się maszynami. Tworzymy i odkrywamy algorytmy, które coraz sprawniej rozpoznają wzory oraz pewne prawidłowości i potrafią dzięki nim przewidywać", mówi prof. dr. Patrick van der Smagt, który w Data:Lab kieruje działem badań nad sztuczną inteligencją. On i jego zespół zajmują się m.in. tak zwanymi Deep Neural Networks (głębokie sieci neuronowe). W ich ramach algorytmy w kilku etapach pozyskują informacje i porównują je z tymi, które przyswoiły wcześniej. Dzięki temu systemy coraz sprawniej identyfikują pewne wzory i prawidłowości. "Zajmujemy się tu badaniami u podstaw", twierdzi van der Smagt. "Volkswagen jest w tej dziedzinie w czołówce".



Za drzwiami znajdującymi się nieco dalej na przeszklonym korytarzu wyniki badań weryfikuje się w praktyce. Dr Hakan Duman i jego zespół zajmują się zastosowaniem zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. Duman kieruje w Data:Lab działem Data Science i Stosowanej Sztucznej Inteligencji. "Badamy systemy sztucznej inteligencji i stawiamy sobie coraz więcej pytań: gdzie można je wykorzystać efektywnie? Jakie zadania i procesy w Volkswagen AG nadają się, by zastosować w nich sztuczną inteligencję i jak ją zaimplementować?" mówi Duman.



Zespół Dumana pracuje nad wieloma projektami, główny nacisk kładąc na zastosowania i procesy wewnątrz przedsiębiorstwa. Zajmuje się np. systemami sztucznej inteligencji przeznaczonymi do wykorzystania w inteligentnych robotach, które w przyszłości mają ramię w ramię pracować z ludźmi. Inny projekt jest poświęcony rozwiązaniom nowej generacji usprawnień ruchu drogowego. Prowadzone są też badania nad wykorzystaniem nowoczesnych systemów sztucznej inteligencji do zabezpieczenia wrażliwych danych przed hakerami.



Zmiana scenerii: fabryka w Wolfsburgu, siedziba koncernu Volkswagen. W skromnym biurze pracuje Dyrektor Działu IT Volkswagen AG dr Martin Hofmann. "Sztuczna inteligencja staje się kluczowym czynnikiem rozwoju i będzie ona podstawowym składnikiem wielu rozwiązań technologicznych i procesów w przedsiębiorstwie", mówi Hofmann. "Dlatego w Volkswagenie tworzymy podstawy do tego, byśmy mogli sami opracowywać i stosować wydajne systemy sztucznej inteligencji. Mamy jasny cel. Nie chcemy pozostawiać tej dziedziny innym".



Nie chodzi jednak jedynie o możliwości techniczne. "Intensywnie zajmujemy się również aspektami etycznymi, ponieważ zastosowanie sztucznej inteligencji nie jest dla nas celem samym w sobie. Ona zawsze musi służyć człowiekowi", twierdzi Hofmann. Jest to kolejny powód, dla którego Volkswagen konsekwentnie działa w myśl filozofii open source. Obszerne elementy oprogramowania udostępnia się, a prace badawcze specjalistów są przejrzyste i podlegają weryfikacji. Hofmann podkreśla: "Systemy sztucznej inteligencji (AI) będą wspierać ludzi, ale to oni nadal będą decydować".



W Volkswagen Information Technology Center Munich, centrum kompetencyjnym sztucznej inteligencji w koncernie, ludzie nadal trzymają palce na przycisku. Czasami bardzo dosłownie. Zwłaszcza gdy kilka linii kodu nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wtedy nawet w innowacyjnym centrum technologicznym, jakim jest Data:Lab pomaga tylko jedno - wciśnięcie przycisku "restart".