80 lat temu rozpoczął działalność jeden z największych producentów samochodów na świecie. 28 maja 1937 roku w Berlinie założono "Spółkę ds. Przygotowania Niemieckiego Samochodu Ludowego" ("Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen mbH"), która była poprzednikiem dzisiejszego koncernu Volkswagen.

Volkswagen ma już 80 lat

W ciągu 80 lat z przedsiębiorstwa, którego historia rozpoczęła się od produkcji Garbusów, Volkswagen przekształcił się w globalnego gracza z 12 markami, 120 fabrykami, które znajdują się na czterech kontynentach, zatrudniającego ponad 620 000 pracowników i produkującego rocznie ponad 10 milionów samochodów. To szczególne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że po drugiej wojnie światowej, firma rozpoczynała działalność na ruinach zniszczonego kraju.



Już w początkach 20. wieku inżynierów fascynowała wizja upowszechnienia motoryzacji wśród wszystkich warstw społeczeństwa. W 1934 roku Związek Przemysłu Samochodowego, na polecenie Adolfa Hiltera, zlecił Ferdynandowi Porsche skonstruowanie "niemieckiego samochodu dla ludu". Porsche i jego zespół opracowali samochód, który od 1938 roku był gotowy do produkcji seryjnej.



Pojazd, który pod wojnie świat poznał jako Garbusa lub Beetle'a częściowo stanowił plagiat Tatry V570, w efekcie czechosłowacka marka wytoczyła Porsche proces. Problem został rozwiązany w 1938 roku, gdy Niemcy zbrojnie zajęły Czechosłowację. Sprawa znalazła swój finał dopiero ponad 20 lat później, w 1961 roku, po procesie sądowym Volkswagen zapłacił Tatrze odszkodowanie.



A co z Garbusem? Szybko okazało się, że Hitler nie potrzebował samochodu dla ludu, ale dla wojska. W efekcie na bazie pomysłu Porsche'a powstały wojskowe pojazdy Kubelwagen i Schwimmwagen, powszechnie używane przez Wehrmacht.



Po wojnie alianci zamierzali przenieść linię produkcyjną Garbusa do Wielkiej Brytanii. Ponieważ jednak żaden z angielskich producentów nie był zainteresowany tym modelem, uznając go za nieciekawy i nieperspektywiczny, alianci zezwolili na uruchomienie produkcji w Wolfsburgu...



Garbusa wyprodukowano w liczbie ponad 21,5 miliona egzemplarzy, co do czasu było światowym rekordem i na długie lata zapewniło środki finansowej na rozwój koncernowi.



Punktem zwrotnym w zakresie techniki, oznaczającym początek nowej ery, okazała się rezygnacja ze stosowania silników chłodzonych powietrzem na rzecz jednostek chłodzonych cieczą oraz przestawienie się z napędu tylnego na napęd na przednią oś; dokonało się to w latach 1973-1975. Modele Passat, Scirocco, Golf i Polo pozwoliły Volkswagenowi wyjść z kryzysu spowodowanego malejącą sprzedażą, której przyczyną był z kolei kryzys paliwowy z 1973 roku. Golf, od którego swoją nazwę wzięła cała klasa samochodów i którego wyprodukowano do dzisiaj ponad 33 miliony, szybko stał się następcą Garbusa - pojazdem przeznaczonym dla wszystkich niezależnie od statusu społecznego i spełniającym różnorodne potrzeby.



Kolejnym motorem wzrostu stała się przemiana w koncern obejmujący kilka marek - w 1965 roku Volkswagen przejął Auto Union GmbH, które wraz z NSU Motorenwerke Aktiengesellschaft utworzyło w 1969 roku dzisiejsze Audi AG. Od połowy lat 80. dołączały kolejne marki: SEAT (1986 r.), SKODA (1991 r.), Bentley (1998 r.), Bugatti (1998 r.), Lamborghini (1998 r.), Porsche (2009 r.), MAN (2011 r.), Ducati (2012 r.) i Scania (2015 r.). Volkswagen Financial Services AG skupia z kolei pod jednym dachem działalność w zakresie usług finansowych, a dzięki założonemu w grudniu 2016 roku przedsiębiorstwu MOIA koncern jest aktywny w dziedzinie usług mobilnych, bardzo ważnej z punktu widzenia przyszłości.



Pozycję światowego potentata Volkswagen zawdzięcza także wczesnemu zaangażowaniu się w Chinach, gdzie w 1985 roku podjął pierwszy raz współpracę produkcyjną z chińskim partnerem. Dzisiaj koncern tworzy dwie spółki z partnerami chińskimi, a wkrótce zawiąże trzecią. W 2016 roku Volkswagen sprzedał w Państwie Środka cztery miliony samochodów.



Po latach stałego wzrostu kryzys związany z silnikami Diesla oraz nowe wyzwania rynkowe spowodowały konieczność przebudowy koncernu. Wdrażając program "TOGETHER - Strategy 2025" Volkswagen konsekwentnie zmienia się z producenta samochodów w dostawcę rozwiązań z zakresu mobilności zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.



Ważną rolę odgrywają w tym cyfryzacja, samochody elektryczne, pojazdy autonomiczne oraz nowe usługi z zakresu mobilności.