Volkswagen inwestuje w nowatorskie projekty

Szklana Manufaktura Volkswagena otwiera nowy rozdział w swojej historii. Sześć innowacyjnych mobilnych zespołów zainaugurowało w minionym tygodniu w Dreźnie nowy program – inkubator start-upów. Jego uczestnicy mają teraz 200 dni na przekształcenie swoich nowatorskich pomysłów w produkty i usługi do rzeczywistego zastosowania.

Zdjęcie Start-upy będą pracować w Szklanej Manufakturze w Dreźnie /

Start-upy w Szklanej Manufakturze to eksperci w dziedzinie Big Data zajmujący się analizą przepływu strumieni ruchu drogowego w obrębie miast. Planują przyspieszoną rozbudowę sieci stacji ładowania aut elektrycznych, tworzą nowe modele usług car-sharingowych, pracują nad systemem nawigacji doprowadzającym kierowców do wolnych miejsc parkingowych oraz nad ekologicznymi rozwiązaniami, które mogłyby zastąpić tradycyjne auta dostawcze w centrach miast. Oto konkretne projekty, nad którymi pracuje sześć start-upów:

CarlundCarla z Drezna - corporate car-sharing



Firma działa już w tym biznesie dzięki platformie pośrednictwa w wynajmie samochodów użytkowych. Nowy projekt car-sharingowy obejmuje także zarządzanie flotą: różni klienci mają różne potrzeby, które mogą się uzupełniać. Dzięki temu można jeszcze efektywniej wykorzystywać samochody. Koncepcja przewiduje też otwarcie się na użytkowników prywatnych.



Geospin z Freiburga - analizy geograficzne z zakresu Big Data



Spin off wydzielony z grupy badawczej Smart-City Uniwersytetu we Fraiburgu analizuje dane dotyczące użytkowników aut porównując je z danymi geograficznymi. Za pomocą takich metod jak deep learning czy predictive analytics Geospin tworzy prognozy dotyczące lokalizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych. Na podstawie danych z nawigacji oraz przepływu ruchu drogowego grupa zamierza wyznaczyć w Dreźnie najlepsze miejsca do stworzenia stacji ładowania aut oraz centrów car-sharingu.



Smart City System z Norymbergi - nawigacja do miejsc parkingowych



Start-up ten opracował system czujników, który w czasie rzeczywistym pokazuje obłożenie miejsc parkingowych i prowadzi auto do tych, które są w danej chwili wolne. System pozwala zmniejszyć natężenie ruchu, ponieważ eliminuje konieczność szukania miejsca do zaparkowania. W ramach inkubatora członkowie zespołu zamierzają rozbudować swój system i wprowadzić go do użytku w Dreźnie. Wiąże się z tym cyfryzacja miejsc parkowania w stolicy Saksonii.



LoyalGo z Dortmundu - stacje ładowania z lokalnymi reklamami



Młodzi założyciele tego start-upu chcą we współpracy z miejscowymi dealerami aut przyspieszyć budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych. W tym celu opracowali wyposażony w ekran dystrybutor energii LoyalGo. To rodzaj cyfrowego słupa ogłoszeniowego, który zarabia na siebie dzięki wyświetlanym na nim reklamom. Korzystając z cyfrowego systemu rabatów LOYEES, który już działa w Dortmundzie, lokalni sprzedawcy aut mogą oferować swoim klientom zniżki. LoyalGo chce wprowadzić takie dystrybutory także w Dreźnie.



Ekoio z Lipska - sprytny co-pilot IDA



Ten start-up stworzył rozwiązanie z zakresu telematyki służące do analizy informacji samochodowych z wykorzystaniem bezpiecznej chmury danych - np. w celu obserwacji zachowań kierowców. Nowością jest inteligentny system asystujący IDA, który uruchamia się, gdy kierowca sięgnie po telefon komórkowy. Dzięki temu IDA może w prosty sposób ograniczyć korzystanie z telefonu podczas jazdy i przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach. W ramach inkubatora twórcy systemu chcą pozyskać testerów i rozbudować system IDA.



Tretbox z Berlina - dostawczy trójkołowiec z napędem elektrycznym



Firma stylisty samochodowego Murata Günaka zajmuje się ekologicznymi sposobami dostawy przesyłek na ostatnim etapie do użytkownika w mieście. Tretbox chce zaoferować firmom logistycznym nowoczesne trzykołowe pojazdy elektryczne z wymiennymi kontenerami, które wykorzystywano by zamiast ciężkich samochodów transportowych.



W Szklanej Manufakturze Tretbox chciałby stworzyć prototyp takiego pojazdu, ma też nadzieję na wsparcie sprzedaży trójkołowców, które w przyszłości miałyby poruszać się również autonomicznie.



O programie



Zespoły zajmą teraz na sześć miesięcy dwa piętra Szklanej Manufaktury, w której jest produkowany także e-Golf . Po upływie trzech miesięcy są zobowiązane zaprezentować pierwsze efekty swoich prac. Jeśli okażą się one przekonujące, start-upy będą mogły prowadzić w Dreźnie dalsze badania, aż do stworzenia wersji projektów gotowych do praktycznego zastosowania. Na początku 2018 roku w Szklanej Manufakturze pojawią się kolejne zespoły. Inkubator jest przeznaczony dla przedsiębiorczych studentów i naukowców. Elementem programu inkubatora jest finansowe wsparcie ze strony Volkswagen Saksonia w wysokości 15.000 euro na start-up.