Volkswagen Crafter California XXL. Nowy pojazd z Polski

Miłośnicy życia w trasie zyskali niedawno nowy obiekt westchnień. Kilka tygodni temu, na targach karawaningu w Dusseldorfie, Volkswagen zaprezentował zbudowany w oparciu o Craftera kempingowóz.

Zdjęcie VW California XXL /

Volkswagen Crafter California XXL - bo o nim mowa - powstawać będzie w polskiej fabryce niemieckiej marki we Wrześni. Pierwsze egzemplarze trafić maja do nabywców w 2019 roku.

Reklama

Jak informuje Instytut SAMAR, inwestycje związane z uruchomieniem produkcji nowego modelu sięgnąć mogą nawet 4 mln euro. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych specjalistycznych Crafterów, auto nie będzie składane w Zakładzie Zabudów Specjalnych Volkswagena w Swarzędu. Zamiast tego firma planuje uruchomienie jego produkcji we Wrześni, by uniknąć transportowania podwozi pomiędzy oddziałami. Nie jest jeszcze pewne, czy z myślą o Crafterze California XXL powstanie nowa hala montażowa, czy też niemiecka firma zdecyduje się na stworzenie linii montażowej w wynajętym obiekcie.

W przyszłym roku, jeszcze w Swarzędzu, zbudowana zostanie partia przedprodukcyjna mająca na celu dopracowanie konstrukcji (próby drogowe) i zebranie opinii przyszłych nabywców. Docelowo linia we Wrześni (lub pobliżu) ruszy w roku 2019.

Volkswagen Crafter California XXL pozycjonowany będzie kamperowej klasie premium. Oznacza to, że ceny będą przeszło dwukrotnie wyższe, niż w przypadku mniejszego brata - Volkswagena Caddy Beach.

Zdjęcie VW California XXL /

Przypominamy, że Crafter California XXL mierzy aż 6,24 m długości i 2,90 m wysokości. Auto wyposażone jest w specjalną, przedłużoną zabudowę z przeszklonym dachem. We wnętrzu znajdziemy m.in. przestronne małżeńskie łóżko, kompaktową łazienkę z wc i prysznicem oraz aneks kuchenny (z gazową lodówką i kuchenką). Pod przeszklonym dachem zamontowano alkowę mieszczącą dodatkowe miejsca do spania.

Zdjęcie VW California XXL /

W przypadku kampera za napęd służyć ma silnik 2,0 l TDI o mocy 177 KM generujący 410 Nm. Moc przenoszona będzie na wszystkie koła, standard obejmuje też pneumatyczne zawieszenie tylnej osi, ułatwiające poziomowanie auta na kempingu.