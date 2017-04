Ursus pokaże Niemcom auto elektryczne

​Ursus, znany z produkcji ciągników, na targach Hannover Messe pokazał prototyp elektrycznego samochodu dostawczego. Polska jest w tym roku krajem partnerskim tej technologicznej wystawy.

Jak informuje prezes firmy Karol Zarajczyk pojazd będzie można oglądać od pierwszego dnia targów. Samochód o ładowności do 3,5 tony jest elektryczny. Prezes Zarajczyk chce jak najszybciej uzyskać homologację dla samochodu i wprowadzić go do produkcji. Liczy na to, że w przyszłym roku będzie on dostępny w sprzedaży.

Jak dodaje rozmówca IAR, pojazd będzie przeznaczony głównie do jazdy miejskiej. Głównymi odbiorcami mogą być firmy pocztowe i kurierskie. Prezes Ursusa wyjaśnia, że coraz większe ograniczenia w poruszania się po miastach dla samochodów z silnikami diesla będą sprzyjać elektrycznemu pojazdowi.

Według danych za ubiegły rok niemiecka gospodarka była odbiorcą 27 procent polskiego eksportu. Obroty handlowe między tymi krajami zwiększyły się o ponad 3 procent i sięgnęły ponad 50 miliardów euro.

Wartość wyeksportowanych przez Polskę do Niemiec towarów była około 8 miliardów 400 milionów euro wyższa niż wartość importu!

Poza Ursusem swoje dokonania na targach w Hanowerze zaprezentuje około 200 firm znad Wisły.

Ponad dwuminutowy spot przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Agencję Rozwoju Przemysłu ma podczas rozpoczynających się targów przemysłowych w Hanowerze przybliżać polskie sukcesy w zakresie nowych technologii. Prezentuje on osiem firm, wykorzystujących m.in. energię odnawialną.

Spot rozpoczyna scena na Politechnice Warszawskiej, pokazująca studentów dyskutujących o nowych technologiach. Jak podkreślają autorzy materiału to nie przypadek - bo właśnie kształcenie specjalistów, badania, otwartość na nowe dziedziny - czyli kapitał ludzki jest podstawą każdej innowacji.

Następnie zaprezentowano różne sektory polskiej gospodarki. Na poszczególnych ujęciach przedstawiono i krótko opisano produkty, wyróżniające je cechy, ich zastosowanie, jak i producentów.

Na filmie można m.in. zobaczyć detektory podczerwieni Vigo System wykorzystywane w medycynie, technice wojskowej i pracach badawczych, a także systemy informatyczne i inżynierskie tworzone przez Transition Technologies. Zaprezentowano też kask i okulary wirtualnej rzeczywistości, podkreślając, że uchwycone przez nie obrazy można drukować w 3D. W tej części materiału prezentowana jest firma Zortrax, producent systemu do druku 3D.

Spot ma przedstawiać rozwój oparty na nowoczesnych technologiach, z wykorzystaniem m.in. energii odnawialnej. Duża jego część poświęcona jest m.in. polskim pojazdom elektrycznym i panelom fotowoltaicznym stosowanym do ocieplania budynków.

W materiale można zobaczyć autobusy firmy Solaris, w tym uznany za najlepszy autobus miejski 2017 r. Solaris Urbino 12 electric. Pokazane zostały też dwa ciągniki Ursusa - m.in. największy model; oraz pojazdy elektryczne Melex.

Autorzy materiału prezentują także firmę ML System specjalizującą się w panelach fotowoltaicznych, które dzięki wykorzystaniu energii słonecznej ocieplają budynki.

"Zaufaj jakości i przekraczaj granice. Smart means Poland" - spot kończą ujęcia panoramy PKN Orlen - jak podkreślają autorzy materiału - lidera wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.