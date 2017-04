Ursus Elvi - elektryczny dostawczak z Polski

Na trwających w Niemczech targach technologiczno-przemysłowych Hannover Messe 2017 nie zabrakło producentów z Polski. Impreza była świadkiem premiery prototypowego auta spod znaku Ursusa - dostawczego modelu Elvi 3,5 t.

Zdjęcie Ursus Elvi /

Pojazd jest wspólnym dziełem firm H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. i Ursus S.A. Przy okazji niemieckiej imprezy oficjalnie zainaugurowano współpracę obu polskich producentów. Umowę sygnowali: Andrzej Zarajczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Ursus SA. i Wojciech Więcławek, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Uroczystość odbyła się w obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego, Jadwigi Emilewicz, podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju, oraz Tomasza Pisuli, Prezesa Zarządu PAIH.

Zgodnie z zawartym porozumieniem HCP opracuje silniki, a Ursus zajmie się pracami konstrukcyjnymi nad samym autem i wyprodukuje pojazd. Docelowo samochód o masie własnej do 3,5 tony będzie miał minimalną ładowność 1100 kg. Zasięg na jednym ładowaniu wynosić ma około 150 km. Prędkość maksymalna to 100 km/h.

Model, który jest przedmiotem podpisanej wczoraj umowy, oferowany będzie w dwóch wersjach napędowych. W pierwszym przypadku indukcyjny, pięciofazowy silnik trakcyjny (umieszczony centralnie) dysponować ma mocą 60-70 kW. Producenci przewidują też odmianę wyposażoną w dwa elektryczne silniki o mocy 35 kW - po jednym na każdą z osi pojazdu. Polscy konstruktorzy pracują również nad możliwością zabudowania silników trakcyjnych w kołach. Prąd magazynowany będzie w litowo-jonowych akumulatorach. Użytkownik ma mieć możliwość ich szybkiego doładowania do około 90 proc. pojemności w czasie zaledwie 15 minut.

"Napęd, którym dysponujemy to najnowocześniejsza technologia na świecie, wyprzedzająca rozwiązania oferowane przez konkurencję. Innowacyjne napędy z indukcyjnymi silnikami pięciofazowymi wyróżnia podwyższony moment obrotowy. Jest o 15 proc. większy, niż rozwiązania dostępne na rynku. Nasze rozwiązanie wyróżnia też bezczujnikowe sterowanie silnikiem, które zapewnia ekstremalnie wysoką sprawność. Nasze napędy są mniejsze, a przez to lżejsze, przez co idealnie nadają się do zastosowania w pojazdach. HCP jest też producentem stacji do ładowania tego typu pojazdów. Nasze rozwiązania stwarzają więc dogodne warunki dla rozwoju technologii elektromobilności w Polsce" - stwierdził Wojciech Więcławek, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Zaprezentowany w Hanowerze pojazd posiada trzyosobową kabinę. Producenci mówią o możliwość dobrania różnego rodzaju zabudowy. Do wyboru będą m.in np. zabudowa skrzyniowa, kontenerowa lub specjalistyczna w zależności od potrzeb i specyfiki pracy potencjalnego kontrahenta. Wszelkie parametry zamawianego pojazdu będzie można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Wersja produkcyjna mierzyć ma około 2 m wysokości, aby pojazd bez problemu mógł wjechać na parking podziemny np. w centrum handlowym.

Andrzej Zarajczyk - przewodniczący Rady Nadzorczej Ursus SA - nie ukrywa, że liczy na zainteresowanie klientów z branży pocztowej, komunalnej czy segmentu hotelarskiego.

Paweł Rygas