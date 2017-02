Toyota Yaris po liftingu

Obecna generacja Toyoty Yaris trafiła na rynek pod koniec 2011 roku. Nie dziwi więc, że Japończycy dokładają starań, by podtrzymać zainteresowanie klientów.

Zdjęcie Toyota yaris /

Toyota opublikowała właśnie pierwsze zdjęcia i pakiet danych dotyczących, gruntownie zmodernizowanego, Yarisa "model roku 2017". Zdaniem producenta projekt unowocześnienia niewielkiego auta segmentu B pochłonął 90 mln funtów. W ramach prac przekonstruowano aż 900 elementów pojazdu.

Reklama

Samochód dość znacznie różni się od dotychczasowej wersji. Inne są nie tylko zderzaki, osłona chłodniczy czy reflektory, ale też np. tylna klapa i poszycie drzwi, które otrzymało nowe przetłoczenia. Za wygląd Yarisa odpowiadało europejskie centrum projektowe Toyoty we Francji.

Sporo nowości znajdziemy też w kabinie. Należą do nich m.in. standardowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,2 cala montowany na panelu wskaźników, nowe dysze nawiewów i przestylizowane przełączniki. Zwiększono też liczbę tapicerek i zestawień kolorystycznych wnętrza.

Zdjęcie Toyota yaris /

Największa nowość czeka na klientów pod maską. Jak już informowaliśmy na emeryturę odchodzi w końcu - zasłużony dla koncernu - benzynowy silnik o pojemności 1,33 l. Zastępuje go nowa, atmosferyczna, benzynowa jednostka o pojemności 1,5 l. Czterocylindrowy silnik z systemem zmiennych faz rozrządu VVT-iE osiąga 111 KM i - przy 4400 obr./min - generuje maksymalny moment obrotowy 136 Nm. Dzięki temu zmodernizowany Yaris przyspiesza do 100 km/h w równe 11 s (do tej pory auto z silnikiem 1,33 l potrzebowało na sprint do 100 km/h 11,8 s). Jest też o 12 proc. ekonomiczniejszy i w cyklu RDE (Real Driving Emission) spełnia normę emisji spalin Euro6. Warto dodać, że nowa jednostka napędowa powstaje w polskiej fabryce Toyota Motor Industries Poland w Jelczu-Laskowicach.

Zdjęcie Toyota yaris /

W stosunku do poprzednika zmieniono m.in. charakterystykę zawieszenia i - wspomaganego elektrycznie - układu kierowniczego. Zmiany wpłynąć mają na zwiększenie komfortu i poprawę precyzji prowadzenia. Japońscy inżynierowie przekonstruowali też układ dolotowy, wydechowy i półosie napędowe.

Zdjęcie Toyota yaris /

Premiera gruntownie odświeżonego Yarisa zaplanowana została na marcowy salon motoryzacyjny w Genewie. Na imprezie poznamy m.in. topową, usportowioną, odmianę z trzydrzwiową karoserią i silnikiem o mocy ponad 210 KM!