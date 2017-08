Toyota współtworzy ośrodek testowy pojazdów autonomicznych

Amerykański oddział Toyoty wraz z Toyota Research Institute dołączyły do grona firm i instytucji, zaangażowanych w tworzenie wielkopowierzchniowego ośrodka testowego pojazdów autonomicznych, prowadzonego przez American Center for Mobility.

Zdjęcie Lexus LS służący do testów systemów autonomicznej jazdy /

Toyota postanowiła wesprzeć inicjatywę American Center for Mobility, w ramach której powstaje rozbudowane centrum testowe, umożliwiające prowadzenie prób samochodów autonomicznych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Firma zainwestuje w projekt 5 milionów USD.

Budowa ośrodka ACM ruszyła w maju tego roku w Willow Run na południowym wschodzie stanu Michigan, niedaleko placówki Toyota Reasearch Institute w Ann Arbor. Na terenie o powierzchni 135 hektarów, gdzie w latach 40. działała fabryka Forda produkująca na masową skalę bombowce B-24 Liberator, powstaną połączone tory testowe, odzwierciedlające ulice w centrach miast i na przedmieściach, drogi wiejskie i trasy szybkiego ruchu. Umożliwią one weryfikowanie działania systemów automatycznego prowadzenia pojazdów w różnych środowiskach.

- "Rozwijając samochody autonomiczne musimy pamiętać o tym, że muszą być one skuteczne w każdej sytuacji" - mówi Gill Pratt, szef Toyota Research Institute - "Droga do stworzenia samochodu autonomicznego co najmniej tak bezpiecznego, jak prowadzony przez człowieka, a nawet bezpieczniejszego, to miliardy mil przejechanych w testach w rzeczywistych warunkach oraz na zamkniętych torach z uwzględnieniem sytuacji ekstremalnych i różnych warunków. Nowy ośrodek ACM to ważny krok na tej drodze, który pomoże nam zapobiegać wypadkom i chronić życie ludzi".

Nowa placówka ACM przyspieszy rozwój pojazdów autonomicznych, ułatwiając współpracę firm z instytucjami rządowymi i ośrodkami naukowymi - taką, jaką realizuje Toyota w ramach TRI. Założony w roku 2015 Toyota Research Institute prowadzi badania m.in. w czterech głównych obszarach: zwiększenia bezpieczeństwa motoryzacji za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań, nowych konstrukcji i materiałów, poprawy dostępu do motoryzacji osób, które obecnie nie mogą prowadzić pojazdów oraz przeniesienie technologii motoryzacyjnych do robotów zapewniających mobilność w mieszkaniach osobom z ograniczeniami ruchowymi.