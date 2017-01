Toyota w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych firm świata

Według raportu The Boston Consulting Group Toyota należy do pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych firm świata. Japoński producent powtórzył ten sukces już po raz czwarty. Toyota zajęła 8. miejsce, dystansując głównych konkurentów z branży motoryzacyjnej, takich jak BMW (#14), Daimler (#16), General Motors (#27), Renault (#38) i Honda (#48).

Zdjęcie Toyota Mirai /

W raporcie "The Most Innovative Companies 2016" firmy Boston Consulting Group Toyota zajęła 8. miejsce. Dystans pomiędzy japońską firmą a następnym na liście koncernem motoryzacyjnym - BMW zwiększył się z jednej pozycji w 2015 roku (Toyota #6, BMW #7) do sześciu pozycji w 2016 roku (Toyota #8, BMW #14). Wyniki uzyskane przez analityków amerykańskiej firmy konsultingowej znajdują potwierdzenie w ogromnych inwestycjach Toyoty w badania nad nowoczesnymi technologiami, przede wszystkim w dziedzinie ekologicznych napędów i systemów automatycznego wspierania kierowców.

Reklama

Toyota zainwestowała w 2016 roku miliard dolarów w badania nad sztuczną inteligencją, robotyką i autonomicznymi samochodami. Japoński koncern stworzył do tego celu firmę badawczą Toyota Research Institute (TRI), w którym zatrudnił wybitnych specjalistów i naukowców. TRI prowadzi badania w trzech ośrodkach usytuowanych w pobliżu uczelni, z którymi ściśle współpracuje - Massachusetts Institute of Technology (MIT), Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Michigan.

Równocześnie Toyota we współpracy z firmą Microsoft powołała spółkę Toyota Connected, której zadaniem jest stworzenie systemu automatycznej komunikacji między pojazdami z wykorzystaniem technologii chmury. Rozwiązanie to oparte na chmurze Microsoft Azure poprawi bezpieczeństwo na drogach i przyczyni się do szybszego udoskonalania samochodów. Przyspieszy także rozwój systemów multimedialnych, które już niedługo otrzymają własne połączenie z internetem oraz znacznie rozszerzą ofertę aplikacji i funkcji.

Przełomem w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze było rozpoczęcie komercjalizacji technologii ITS Connect, opierającej swoje działanie na komunikacji między samochodami oraz między samochodami a infrastrukturą drogową. Japonia jest pierwszym krajem, w którym uruchomiono ten projekt, a Toyota jako pierwszy producent samochodów zaczęła wprowadzać ITS Connect do swoich modeli.

W 2016 roku Toyota wprowadziła na rynek 4. generację napędu hybrydowego. Jednocześnie firma kładzie duży nacisk na rozwój technologii wodorowych ogniw paliwowych. Pierwszym masowo produkowanym samochodem wykorzystującym to rozwiązanie jest Toyota Mirai wprowadzona na japoński rynek pod koniec 2014 roku. W 2016 roku Mirai zadebiutował w 3 kolejnych europejskich krajach oraz otrzymał nagrodę World Green Car of the Year. Obecnie jest dostępny w Japonii, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii i Norwegii.

Producenci samochodów prowadzą intensywne prace nad wieloma rewolucyjnymi rozwiązaniami, które w najbliższych latach zmienią oblicze motoryzacji. Najważniejsze innowacje to system autonomicznego prowadzenia i napędy nieemitującymi spalin. Mimo to przyspieszony rozwój największych koncernów z dziedziny nowych technologii mobilnych i internetowych, takich jak Apple, Google, Microsoft, Amazon, Samsung czy Netflix powoduje, że branża motoryzacyjna jest w coraz mniejszym stopniu reprezentowana na liście Top 50 najbardziej innowacyjnych firm świata Boston Consulting Group. W ciągu 3 lat od 2013 roku liczba koncernów motoryzacyjnych w rankingu spadła z 14 do 7. W 2016 roku w pierwszej dziesiątce znalazły się tylko Tesla oraz Toyota. Pozostałych 5 producentów samochodów zajęło dalsze pozycje. Nieprzerwana obecność Toyoty w pierwszej dziesiątce rankingu kilku kolejnych edycji jest potwierdzeniem wiodącej roli firmy w przemyśle motoryzacyjnym.

Globalna firma konsultingowa Boston Consulting Group działa na rynku od 1963 roku. Obecnie ma 81 oddziałów w 45 krajach świata.