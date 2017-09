Toyota partnerem XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Toyota po raz pierwszy wystąpi jako partner Forum Ekonomicznego, prezentując oparte na swych globalnych doświadczeniach przykłady dotyczące produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz wykorzystania wodoru w branży motoryzacyjnej. Zaprezentuje także model Mirai – pierwszy seryjnie produkowany samochód elektryczny Toyoty zasilany wodorem. Tegoroczna edycja Forum w Krynicy-Zdroju odbędzie się od 5 do 7 września pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?".

Podczas Forum Ekonomicznego Toyota weźmie udział w dwóch panelach dyskusyjnych: "Czy wodór może być paliwem przyszłości" (6 września) oraz "Polski ekotransport - jak elektromobilność, nowe technologie hybrydowe i gazowe zmienią miasta, w których żyjemy" (7 września). Toyota pragnie, aby zgromadzone przez nią wiedza i doświadczenie stały się wkładem edukacyjnym do ogólnopolskiego programu rozwoju elektromobilności, a także chce włączyć się w dyskusję o przyszłości elektromobilności w Polsce.

"Mamy już ponad 20-letnie doświadczenie w seryjnej produkcji aut elektrycznych. Wszystkie nasze hybrydy pokonują w cyklu miejskim nawet do 70% dystansu na silniku elektrycznym. Obecnie jest ich na świecie już ponad 10 milionów. Dziś rozwijamy seryjną produkcję aut elektrycznych zasilanych wodorem, korzystając z tych bogatych doświadczeń. W 2020 roku będziemy w stanie wyprodukować 30 tysięcy osobowych Mirai. Równolegle rozwijamy produkcję naszych wodorowych autobusów i ciężarówek. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami w ramach wsparcia narodowego programu elektromobilności. Uważamy, że technologia wodorowa idealnie wpisuje się w ten program, a Polska dysponuje szerokimi możliwościami w zakresie produkcji i przetwarzania tego uniwersalnego i ekologicznego nośnika energii" - powiedział Witold Nowicki, Viceprezes Toyota Central Europe oraz Członek Zarządu Toyota Motor Poland.

Toyota pracuje nad napędem wodorowym od ponad 20 lat - próby pierwszego prototypowego samochodu elektrycznego zasilanego wodorowymi ogniwami paliwowymi, FCHV-1, rozpoczęły się w 1997 roku, a w grudniu 2014 roku do sprzedaży trafiła Toyota Mirai, pierwszy w świecie zaprojektowany od podstaw i masowo produkowany samochód z wodorowymi ogniwami paliwowymi. W roku 2003 Toyota przedstawiła pierwszy wodorowy autobus - dziś takie autobusy kursują w Tokio. W tym roku rozpoczęły się próby wodorowej ciężarówki o mocy 680 KM, zdolnej przewozić 20 ton ładunku na odległość 320 km.

"Podczas Forum pokażemy i udostępnimy do krótkich jazd pokazowych nasz pierwszy seryjnie produkowany samochód wodorowy - Toyotę Mirai, który tak naprawdę jest pojazdem elektrycznym produkującym prąd "na pokładzie", w ogniwach paliwowych w wyniku reakcji wodoru z tlenem. Dzięki temu rozwiązujemy problem, z którym auta elektryczne borykają się nieprzerwanie od 1912 roku - małego zasięgu i długiego czasu ładowania akumulatorów. W Mirai nie potrzebujemy akumulatorów, proces tankowania wodoru trwa kilka minut, a zasięg tego auta to od 500 do ponad 700 km" - twierdzi Robert Mularczyk, Dyrektor PR Toyota Motor Poland.

Organizowane co roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, określane w Europie mianem "Davos Wschodu", daje okazję do spotkania międzynarodowego grona ekspertów i liderów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Bezpośrednia wymiana doświadczeń i poglądów ułatwia podejmowanie wspólnych działań ważnych dla rozwoju współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. W ten sposób Forum już od 27 lat sprzyja budowaniu przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami.