Toyota liderem rankingu najbardziej podziwianych firm motoryzacyjnych

W rankingu “World’s Most Admired Companies” magazynu Fortune Toyota zajęła 1. miejsce w branży motoryzacyjnej. Japoński producent samochodów powtórzył ten sukces już po raz trzeci z rzędu. W zestawieniu firm wszystkich branż Toyota znalazła się na 34. miejscu.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser V8 /INTERIA.PL

Ranking “World’s Most Admired Companies" magazynu Fortune to cenione źródło wiedzy o reputacji przedsiębiorstw. Jest oparty na ocenach uzyskanych od najwyższych managerów i członków zarządów, dyrektorów oraz analityków. Oprócz Toyoty w zestawieniu firm motoryzacyjnych znalazło się 7 producentów - od 2. do 8. miejsca zajęły odpowiednio BMW, Honda, Daimler, Ford, General Motors, Renault i Nissan.

Reklama

"Wyróżnienie magazynu Fortune to wyraz uznania dla zaangażowania naszego zespołu w stałe doskonalenie się i działania ponad oczekiwania klientów. Toyota jest liderem branży motoryzacyjnej w realizacji śmiałej wizji motoryzacji przyszłości. Nieustannie dokonujemy pozytywnej zmiany na świecie dzięki coraz bezpieczniejszym, bardziej ekologicznym samochodom, które dają prawdziwą radość z jazdy" - powiedział Jim Lentz, CEO Toyota Motor North America.

Badanie przeprowadziła firma Korn Ferry Hay Group, która stworzyła listę 1500 firm o przychodach powyżej 10 miliardów dolarów. Następnie wybrała z niej po 15 największych przedsiębiorstw z wszystkich branż na świecie i po 10 największych amerykańskich firm z wszystkich branż. Tak powstała lista 680 koncernów z 28 krajów. Ranking TOP50 najbardziej podziwianych przedsiębiorstw powstał na podstawie opinii 3800 najwyższych managerów, dyrektorów i analityków, którzy zostali poproszeni o wskazanie 10 firm, które najbardziej podziwiają. W ocenie liderów poszczególnych branż respondenci brali pod uwagę 9 kryteriów: innowacyjność, zarządzanie personelem, wykorzystanie zasobów firmy, odpowiedzialność społeczną, jakość zarządzania, sytuację finansową, wartość długofalowych inwestycji, jakość produktów i usług oaz globalną konkurencyjność. W niemal wszystkich tych kategoriach Toyota zajęła pierwsze miejsce w swojej branży.