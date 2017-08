Toyota GRMN, czyli japońska, sportowa marka

Niedawno zadebiutowała w Polsce Toyota Yaris GRMN – limitowana, sportowa edycja miejskiego Yarisa. Samochód o mocy 215 KM, ze sportowym 3-drzwiowym nadwoziem oklejonym w barwach TOYOTA GAZOO Racing, trafił do sprzedaży z okazji powrotu Toyoty do Rajdowych Mistrzostw Świata. Yaris GRMN to pierwsze auto z tym oznaczeniem na europejskim rynku, jednak w Japonii samochody z tej serii znane są już od 10 lat.

Zdjęcie Toyota Yaris GRMN /

GRMN to skrót od GAZOO Racing: Meister of Nürburgring, nazwy odnoszącej się do zespołu wyścigowego Toyoty, który wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce w swoich klasach na wymagającym torze Nürburgring Nordschleife. Kierowcy i mechanicy z tego zespołu brali udział w pracach nad kolejnymi modelami z serii GRMN.

Marka GAZOO Racing powstała w 2007 roku, kiedy grupa pracowników Toyoty postanowiła wystartować w 24-godzninnym wyścigu na Nürburgring dwoma modyfikowanymi Toyotami Altezza (Lexus IS). W następnym roku prezydent koncernu, Akio Toyoda, pod pseudonimem Morizo Kinoshita zaliczył swój pierwszy z trzech startów w tym słynnym wyścigu. W ten sposób Toyoda dał wyraz filozofii stojącej za GAZOO Racing, według której pracownicy koncernu i fabryk Toyoty mają za zadanie testować nowe technologie firmy w ekstremalnych warunkach, jakich dostarczają sporty motorowe.

W 2015 roku wszystkie fabryczne zespoły rajdowe i wyścigowe Toyoty i Lexusa zostały zjednoczone pod wspólną nazwą GAZOO Racing. Dziś marka ta jest obecna w Rajdowych Mistrzostwach Świata (WRC), Mistrzostwach Świata Wyścigów Długodystansowych (WEC), w tym w słynnym 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, w 24-godzinnym wyścigu na Nürburgring, w Rajdzie Dakar oraz w wyścigach NASCAR w Stanach Zjednoczonych. W Japonii GAZOO Racing startuje w serii Super GT za kierownicą samochodów Lexusa.

Toyota Yaris jest pierwszym modelem z serii GRMN dostępnym w Europie, jednak w Japonii auta w sportowych wersjach specjalnych już od dawna pojawiają się na rynku. I od razu znikają, gdyż limitowane, podkręcone wersje popularnych modeli od razu znajdują rzeszę nabywców.

iQ GRMN i GRMN Supercharger

Pierwszym modelem, który otrzymał wersję GRMN, wcale nie była żadna ze sportowych Toyot ani też słynna Corolla, która w swojej 50-letniej historii doczekała się kilku mocnych, sportowych wersji. Była to maleńka Toyota iQ, której 100 egzemplarzy w wersji GRMN wyprodukowano w 2009 roku. W stosunku do standardowej, miejskiej odmiany usportowiony maluch Toyoty otrzymał tuningowany silnik 1,33 l, znany obecnie z modeli Yaris i Auris, 6-biegową manualną skrzynię, tylne hamulce dyskowe i tuningowane zawieszenie, poprawiające pewność prowadzenia.



Zdjęcie Toyota iQ GRMN /

Trzy lata później zadebiutował drugi model, iQ GRMN Supercharger, także dostępny w 100 egzemplarzach. Nowa wersja była oparta na iQ Racing Concept, pokazanym w 2011 roku na targach w Tokio. Sprężarka mechaniczna (kompresor) firmy Rotrex zwiększyła moc silnika o 27 KM do wartości 121 KM, a moment obrotowy o 56 Nm do 174 Nm. Aerodynamikę poprawił nowy kształt zderzaka i tylny spojler. Samochód zyskał także zrobione na zamówienie, wzmocnione zawieszenie, 16-calowe czarne obręcze aluminiowe Enkei i opony Bridgestone Potenza 195/55.

Co ciekawe, tuningu GAZOO Racing doczekał się także oparty na Toyocie iQ Aston Martin Cygnet. Do współpracy doszło po tym, jak zespół Toyoty dzielił z Astonem Martinem pit stop na Nürburgringu w 2009 roku.

Vitz GRMN Turbo

W 2013 roku na rynku pojawiło się 200 egzemplarzy Toyoty Vitz, japońskiej odmiany Yarisa, w wersji GRMN Turbo. Sprzedawany przez internet 3-drzwiowy czarno-biały Vitz miał światła LED, większą rurę wydechową, tylny spojler i nowy przedni zderzak. Pod maską znalazł się znany 1,5-litrowy, 4-cylindrowy silnik 1NZ-FE, wsparty turbosprężarką. Moc silnika zwiększyła się ze 109 KM do 152 KM, dzięki czemu Vitz stał się rasowym hot-hatchem. Modyfikacje objęły także wzmocnione hamulce i zawieszenie oraz 17-calowe obręcze BBS.

Mark X GRMN

Entuzjastów serii GRMN, dla których iQ i Vitz były za małe, bardzo ucieszył Mark X GRMN pokazany w 2015 roku. Był to sedan klasy średniej z tylnym napędem i 3,5-litrowym silnikiem V8 o mocy 318 KM, dostępny w 100 egzemplarzach.



Zdjęcie Toyota Mark X GRMN /

W stosunku do seryjnego Mark X wersja GRMN miała nowy przedni zderzak, dach z włókna węglowego, który ograniczał masę samochodu i obniżał środek ciężkości, spojler na pokrywie bagażnika i 19-calowe aluminiowe obręcze. Samochód otrzymał także wzmocnione hamulce, sportowe zawieszenie i usportowione wnętrze. Z silnikiem V6 współpracowała 6-biegowa manualna skrzynia biegów oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen.

86 GRMN

Od premiery w 2012 roku Toyota GT86 szybko się zadomowiła na torze Nürburgring. Specjalnie z myślą o entuzjastach wyścigów na Nordschleife Toyota Motorsport GmbH, która odpowiada m.in. za budowę Toyoty TS050 Hybrid na mistrzostwa świata FIA WEC, opracowała torową wersję GT86 CS-Cup. Model ten ma swój osobny puchar w ramach niemieckiej serii VLN Endurance Championship na Nürburgring.



Zdjęcie Toyota GT86 GRMN /

Zespół GAZOO Racing opracował drogową Toyotę GT86 z plakietką GRMN oczywiście na Nürburgringu. Samochód zadebiutował w 2016 roku, kiedy na japoński rynek trafiło 100 egzemplarzy. Jego twórcy skoncentrowali się na redukcji masy i poprawie stabilności jazdy. Standardowy wolnossący silnik, czyli 200-konny bokser 2.0, otrzymał delikatny tuning, który zaowocował zwiększeniem mocy do 215 KM. Przyczyniły się do tego nowy układ dolotowy i wydechowy oraz wymiana niektórych części na odpowiedniki o mniejszym tarciu. Toyota 86 GRMN była lżejsza od seryjnej wersji o 45 kg m.in. dzięki pokrywie silnika z karbonu i szybom z pleksiglasu. Zmiany objęły także wzmocnione hamulce i przedni oraz tylny spojler.