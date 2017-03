Testy Euro NCAP. Nie obyło się bez wpadek

Euro NCAP nie próżnuje. Specjaliści od bezpieczeństwa pojazdów opublikowali właśnie wyniki testów zderzeniowych sześciu kolejnych modeli. I tym razem nie obyło się bez niespodzianek.

Zdjęcie Fiat 500 zasłużył jedynie na 3 gwiazdki /

Wśród przetestowanych aut znalazły się nowe: Audi Q5, Citroen C3, Land Rover Discovery, Ford KA+, Toyota C-HR i odświeżony Fiat 500. Wszystkie auta stanęły do testu ze standardowym wyposażeniem z dziedziny bezpieczeństwa. Co zaskakujące, zaledwie trzy z sześciu aut zasłużyły na maksymalną notę ogólną - pięciu gwiazdek. Do elitarnego grona trafiły Audi Q5, Land Rover Discovery i Toyota C-HR.

Reklama

Auto z Ingolstadt otrzymało 93 proc. punktów za ochronę dorosłych i 86 proc. za ochronę dzieci. Poziom zabezpieczenia pieszych oceniono na 73 proc, dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo - na 58 proc.

Nowa generacja Land Rovera Discovery może się pochwalić notą 90 proc. za ochronę dorosłych i 80 proc. za ochronę dzieci. Na 75 proc. oceniono poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu. Samochód otrzymał też 73 proc. punktów za dodatkowe systemy wspomagające.

Świetne rezultaty zanotowała Toyota C-HR. Auto może się pochwalić wynikiem 95 proc. punktów za ochronę dorosłych i 77 proc. za ochronę dzieci. Poziom zabezpieczenia pieszych oceniono na 76 proc. a dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo - na wysokie 78 proc!

Zdjęcie Audi Q5 /

Wynik czterech gwiazdek zanotował nowy Citroen C3. Ochronę dorosłych oceniono na 88 punktów procentowych, dzieci - na 83 proc. Słabiej wypadły ochrona pieszych (59 proc. punktów) i dodatkowe systemy bezpieczeństwa (58 proc. punktów).

Zdjęcie Citroen C3 /

Odświeżony Fiat 500 i nowy Ford KA+ otrzymały po trzy gwiazdki, przy czym w testach zderzeniowych zauważalnie lepiej poradził sobie ten ostatni.

Ford KA+ otrzymał 73 proc. punktów za ochronę dorosłych i 61 proc. punktów za ochronę dzieci. Poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu oceniono na 57 proc. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa - zaledwie na 29 proc.

Zdjęcie Ford Ka+ /

Największym przegranym rankingu jest podstarzały, produkowany w Tychach, Fiat 500. Za ochronę dorosłych samochód otrzymał tylko 66 proc. punktów. Poziom zabezpieczenia najmłodszych pasażerów oceniono na niskie 49 proc. 53 punkty procentowe przyznano autu za ochronę pieszych.



W standardowej wersji za systemy wspomagające bezpieczeństwo "Pięćsetka" otrzymała jedynie 27 proc. punktów.