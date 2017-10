Ten polski zakład należy do największych na świecie

Fabryka opon w Olsztynie, niegdyś OZOS (Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych), od 22 lat należąca do francuskiego koncernu Michelin, ma już 50 lat. Od początku istnienia do dziś w fabryce wyprodukowano ponad 230 milionów opon.

Oficjalne uruchomienie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych (OZOS) nastąpiło 28 października 1967 roku. W fabryce pracowało wówczas 1,5 tys. osób i produkowano opony sprzedawane wyłącznie w Polsce.

Od 22 lat fabryka należy do francuskiej firmy Michelin i dziś zatrudnia 4,5 tys. osób oraz jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie. Grupa Michelin zainwestowała w Olsztynie miliard euro.

Z okazji jubileuszu 50-lecia olsztyńską fabrykę odwiedza w piątek dyrektor zarządzający Grupy Michelin Jean-Dominique Senard. Po południu w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbędzie się jubileuszowa uroczystość z udziałem dyrektora Senarda, ambasadora Francji Pierre'a Levy oraz przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju.

"W czasie ostatnich 50 lat w olsztyńskiej fabryce zmieniały się procesy, maszyny, technologie, powstawały kolejne nowatorskie produkty. Dziś nasz zakład to jedna z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk opon na świecie. Jesteśmy też jednym z największych pracodawców w regionie, wspieramy gospodarczy rozwój Warmii i Mazur, a także angażujemy się w liczne akcje na rzecz lokalnej społeczności" - mówi prezes zarządu, dyrektor generalny Michelin Polska Jarosław Michalak.

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w czasach gospodarki centralnie sterowanej ówczesny minister przemysłu chemicznego 16 grudnia 1961 r. powołuje Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych w Budowie. Na ich czele staje inż. Władysław Leonhard.

Projektowanie wstępne i techniczne zajmuje prawie trzy lata. W lutym 1964 r. pojawiają się na torfowiskach za Olsztynem pierwsze koparki, a już dwa lata później w halach produkcyjnych montowane są pierwsze maszyny. W połowie sierpnia 1967 r. fabryka produkuje pierwszą oponę. 28 października 1967 r. następuje oficjalne uruchomienie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych. W kwietniu 1969 r. fabryka świętuje wyprodukowanie milionowej opony.

Przełomowy moment w rozwoju zakładu nastąpił w 1995 roku. Większościowym udziałowcem fabryki zostaje Grupa Michelin, która w ciągu kolejnych 22 lat inwestuje w Olsztynie około miliarda euro. Dzięki tym nakładom olsztyński zakład staje się jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk opon na świecie.

Obecnie zatrudnia 4,5 tys. osób i produkuje oraz eksportuje do krajów na wszystkich kontynentach opony do aut osobowych, dostawczych, ciężarowych i pojazdów rolniczych. Do dziś od początku istnienia zakładu wyjechało z niego ponad 230 milionów opon. Obecnie w fabryce są produkowane opony marek Michelin, Kleber i BFGoodrich. Fabryka produkuje i eksportuje także najwyższej jakości formy, mieszanki i kordy. W Olsztynie działa również największe Centrum Logistyczne Grupy Michelin w Europie Środkowo-Wschodniej.