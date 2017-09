Technologia Toyoty zmienia świat według rankingu

Toyota jest największym promotorem technologii wodorowych ogniw paliwowych w motoryzacji. Zaangażowanie firmy w rozwój tej nowej, perspektywicznej gałęzi gospodarki zostało docenione przez magazyn Fortune, który w rankingu „Change the World” umieścił Toyotę na 8. miejscu. Toyota jako jedyna firma motoryzacyjna znalazła się w Top 10 przedsiębiorstw, których rozwiązania technologiczne w największym stopniu zmieniają świat na lepsze.

Zdjęcie Toyota Mirai /

Toyota Mirai, pierwszy zbudowany od podstaw, seryjny samochód na ogniwa paliwowe, tylko w tym roku uzyskał sprzedaż ponad 1100 egzemplarzy. Nowatorski sedan jest już dostępny w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, zaś jego wprowadzeniem na rynek interesują się także m.in. Kanada, Australia, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie Toyota wspiera budowę stacji tankowania wodoru, ściśle współpracując z producentami tego gazu oraz z władzami publicznymi w wielu miejscach na świecie.

Reklama

Ranking "Change the World" magazynu Fortune został opracowany po raz trzeci. W jego pierwszej edycji z 2015 roku Toyota zajęła 3. miejsce za sukces samochodów hybrydowych. Badanie jest przeprowadzane zgodnie z dewizą "doing well by doing good" (robić dobre interesy dzięki czynieniu dobra). Znajdują w nim swoje miejsce najwięksi innowatorzy, którzy przyczyniają się do postępu poprzez rozwiązywanie najpilniejszych problemów świata, a pomoc społeczeństwu i ochrona środowiska są fundamentem ich strategii rozwoju.

Wysokie 8. miejsce eksperci przyznali producentowi Mirai za wodorową strategię, która ma spowodować znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Podkreślili sukces sprzedażowy Mirai, który w ciągu zaledwie 2 lat kupiło na świecie już ponad 2000 osób, a do końca 2017 roku łączna sprzedaż modelu osiągnie wynik 4000 aut. Analitycy docenili także zaangażowanie Toyoty w rozbudowę infrastruktury wodorowej, która przyczyni się do rozpowszechnienia technologii ogniw paliwowych w wielu różnych dziedzinach gospodarki. W swoim komentarzu autorzy rankingu zwrócili uwagę, że to Toyota wprowadziła do głównego nurtu motoryzacji ekologiczne technologie i spowodowała, że kierowcy przyzwyczaili się do samochodów z niekonwencjonalnym napędem. Co więcej, Toyota pracuje nad bateriami z elektrolitem w stałym stanie skupienia, "świętym gralem", który radykalnie zwiększy zasięg i bezpieczeństwo samochodów elektrycznych. Toyota zamierza skomercjalizować tę technologię w ciągu najbliższych kilku lat - czytamy w komentarzu Fortune.

"Magazyn Fortune uznał Toyotę za jednego z głównych promotorów postępu na świecie, z czego nasza firma jest bardzo dumna" - powiedział Jim Lentz, CEO toyota Motor North America. - "Jako jeden z największych globalnych producentów samochodów, Toyota ma wyjątkowe możliwości kształtowania motoryzacji przyszłości. Mirai, samochód na wodorowe ogniwa paliwowe, to sposób na pozytywną zmianę i na przyszłość zorientowaną na równowagę między potrzebami ludzkości i ochroną środowiska".

Ranking "Change the World" powstał we współpracy z FSG, Shared Value Initiative i profesorem Michaelem E. Porterem z Harvard Business School. FSG jest firmą konsultingową non-profit, wspierającą podmioty dążące do pozytywnych zmian na świecie. Shared Value Initiative to światowe stowarzyszenie organizacji poszukujących biznesowych rozwiązań problemów społecznych. Ranking opiera się na ocenie przedsiębiorstw pod względem 3 kryteriów: mierzalnego wpływu społecznego, wyników biznesowych i stopnia innowacyjności.