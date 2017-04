Subaru wycofuje do naprawy ponad 33 tys. samochodów

Subaru poinformowało, że wycofa w USA do naprawy ponad 33 tysiące swoich samochodów Impreza, model z 2017 roku, z powodu problemów z układem zasilania, które mogą powodować zatrzymanie silnika.

Zdjęcie Subaru Impreza, wersja na rynek amerykański /

Jak informuje we agencja Associated Press, Subaru wskazał w dokumentach przedłożonym władzom USA, że istnieje ryzyko, iż zimowe paliwo zacznie parować w przewodach paliwowych i w rezultacie silnik może przestać pracować. Natychmiastowe ponowne uruchomienie silnika może się okazać niemożliwe, co zwiększa ryzyko wypadków.

Problem zaczęto analizować w styczniu br., po otrzymaniu kilku zgłoszeń zatrzymania się silnika. Nie ma informacji o spowodowanych przez to wypadkach.

Subaru informuje, że naprawa będzie polegać na wgraniu nowej wersji oprogramowania, aby wentylator chłodzący załączał się w niższej temperaturze. Nie podano jeszcze, kiedy samochody zostaną wycofywane do naprawy.